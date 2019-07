El director de 'Spider-Man: Lejos de casa' explica cómo se hizo el CAMEO de la película

'Spider-Man: Lejos de casa' ya ha llegado a los cines y está arrasando en taquilla hasta el punto de que no sería raro que se convirtiera en la película más taquillera protagonizada por el trepamuros hasta la fecha. A lo largo de su metraje hay varias sorpresas, pero una sobresale por encima de todas ellas -ojo con los spoilers a partir de aquí-.

En concreto me refiero al sorprendente cameo de J.K. Simmons volviendo a interpretar a J. Jonah Jameson, el personaje al que ya dio vida en las tres aventuras de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi. El propio actor había dejado claro que no le importaría recuperar el personaje pero parecía casi un sueño imposible para los fans. Ahora Jon Watts, director de la película, nos explicó cómo fue posible en el podcast Reel Blend:

Sabíamos que ibamos a desvelar la identidad de Spider-Man al final de la película y tenía que ser a través de los medios de alguna forma. Entonces empezamos a hablar sobre cuál es el medio principal en los cómics y siempre ha sido The Daily Bugle. Ahí empezamos a hablar sobre cómo sería The Daily Bugle ahora.

Eso nos llevó a hablar sobre J. Jonah Jameson y... tenía que ser él. Nunca hablamos sobre la posibilidad de que fuera cualquiera otra. Tenía que ser JK Simmons. La pregunta entonces era... ¿lo haría?

Fue una reunión estupenda. Lo reservamos hasta el ultimísimo momento porque queríamos que fuera un secreto y que no trascendiese. Lo rodamos en una sala de conferencias de Marvel con una pantalla verde. Fue divertido porque era casi el mismo escenario con el que rodabamos las noticas de los chavales al principio de la película. Era él, un escritorio y la pantalla verde.

Él se metió de lleno en ello y fue asombroso, porque yo solo estaba viendo la película. Le pregunté "¿es esto raro?" y él respondió "un poco", pero él se metió de lleno en el personaje. Y fue... fue.. tuve escalofríos.

Y no fue el único que los tuvo. Personalmente disfruté mucho con la película, pero en algún momento me pasó por la cabeza que era una pena que Simmons no pudiera retomar el personaje de Jameson porque me parecía imposible que nadie pudiera estar a su altura. Se ve que no era el único que lo pensaba.

Ahora está por ver cuál será el peso de Simmons en futuras entregas, pero seguro que no soy el único que está deseando volver a verle. Además, esta breve aparición ya deja claro que The Daily Bugle ha cambiado y ahora es un medio electrónico, por lo que necesariamente tendrá que haber ciertos cambios que harán la vida imposible al personaje interpretado por Tom Holland, el mejor Spider-Man hasta ahora.