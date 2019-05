Disney triunfa con el remake de 'Aladdin': más de 200 millones de dólares en su estreno

Pese a la desconfianza inicial por el aspecto de Will Smith como el Genio o por lo "innecesario" de un remake (¡cuántas películas innecesarias vemos al año!), 'Aladdin' se confirma como otro triunfo para Disney. La nueva versión del clásico animado de 1992 se ha estrenado con una recaudación de 207 millones de dólares en todo el mundo (costó 183M$).

El film logró el nº1 del box office estadounidense con 90,4 millones, tercer mejor dato de lo que llevamos de 2019. Aunque se esperaba un éxito comercial, cabe señalar que el anterior remake de Disney, 'Dumbo', "solo" lleva 112,7M$ en EE.UU. (170M$ de presupuesto); había mucha expectación por ver cómo funcionaba 'Aladdin' y las cifras deben haber tranquilizado a Disney, que a pesar de las críticas sigue apostando por las adaptaciones en acción real de su catálogo animado.

También debe respirar aliviado el director del film, Guy Ritchie, que rompe así una mala racha en taquilla tras los fracasos de 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.') y 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword').

La llegada de 'Aladdin' provoca la caída al 2º puesto de 'John Wick Capítulo 3: Parabellum' , que lideró la taquilla de Estados Unidos la semana pasada con 56,8M$. Su total asciende ya a 107,6 millones y 182 en todo el mundo; en solo dos semanas en cartelera ya ha superado los ingresos de la anterior entrega (92M$ en EE.UU. y 171,5M$ en el mercado global).

'Aladdin' logra el 2º mejor estreno del año en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Aladdin 4,7M€

2-Pokemon Detective Pikachu 0,5M€

3-Vengadores: Endgame 0,4M€

4-El hijo 0,3M€

5-Lo Dejo Cuando Quiera 0,2M€

'Aladdin' también lidera cómodamente la taquilla española tras cosechar 4,74 millones de euros en su primer fin de semana. Es el segundo mejor estreno de 2019 en España, hasta la fecha. En cuarto lugar entra 'El hijo' ('Brightburn'), el giro oscuro a la historia de Superman que ha dirigido David Yarovesky con producción de James Gunn.