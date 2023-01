Eduardo Casanova vuelve para bañar la cartelera de color rosa y fluidos varios: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

No sé si vosotros os habéis percatado, pero a mí casi me da algo cuando me he dado cuenta de que ya hemos completado prácticamente un par de semanas del recién estrenado 2023. Si sois como yo, puede que este hecho os provoque algo de desasosiego existencial, y para mantenerlo a raya os propongo una buena dosis de cine con los estrenos de cartelera que llegarán a nuestras salas este 13 de enero.

Los estrenos del 13 de enero de 2023

'Holy Spider (Araña sagrada)' ('Holy Spider', 2022)

Es la nueva película de Ali Abbasi, que enamoró a medio mundo con su inclasificable —y magnífica, todo sea dicho— 'Border' en 2018.

A medio camino entre el thriller, el drama y el noir, nos sumerge en la Irán de 2001 de la mano de un periodista dedicado a investigar una serie de asesinatos a mujeres.

Llega a nuestros cines tras su notable circuito de festivales, en el que Zar Amir-Ebrahimi se ha hecho con galardones a la mejor actriz en Cannes o Sevilla.

Es, sin duda, uno de los grandes estrenos internacionales que nos llegarán este 2023.

'Poker Face' (2022)

Es la segunda película como director de Russell Crowe, que debutó tras las cámaras en 2014 con 'El maestro del agua'.

En esta ocasión, se ha rodeado de Liam Hemsworth, Elsa Pataky, RZA y Jacqueline McKenzie para perfilar su reparto.

Es un thriller con una buena dosis de intriga centrado en el lado más sórdido del mundo del póker.

Parece que la jugada no le ha salido demasiado bien a un Crowe que se ha llevado buenos palos por parte de la crítica nacional e internacional. Mal asunto.

'La piedad' (2022)

'La piedad' es el segundo largometraje de Eduardo Casanova, que debutó en 2017 con 'Pieles'.

Sus 84 minutos contienen todo el estilo y el tono marca de la casa Casanova —valga la redundancia—, así que si no comulgaste con su anterior largo o sus cortometrajes, no lo harás con 'La piedad'.

Su reparto está encabezado por Ángela Molina, Manel Llunell y una Ana Polvorosa que roba la función con un monólogo descomunal —sin duda, lo mejor de la película—.

Propone una grotesca exploración de las relaciones tóxicas maternofiliales con metáforas norcoreanas y toquecitos de Munchausen.

Y además...

'El río de la ira' (2022)

'Emily' (2022)

'Brian y Charles' ('Brian and Charles', 2022)

'La guarida' ('The Lair', 2022)

'El libro del amor' ('Book of Love (El libro del amor)', 2022)

'El falsificador de pasaportes' ('Der Passfälscher (The Forger)', 2022)

'El suplente' (2022)

'Silent Land' ('Cicha ziemia', 2021)

'Entre las olas' ('Entre les vagues', 2021)

