'El corredor del laberinto: La cura mortal' cumple con otro nº1 en EE.UU. a pesar de su decepcionante taquilla

La última entrega de la trilogía 'El corredor del laberinto' cumplió el objetivo aunque las cifras no son para tirar cohetes. 'La cura mortal' ('Maze Runner: The Death Cure') logró el nº1 en la taquilla de Estados Unidos con 23,5 millones de dólares, acabando con la racha de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' ('Jumanji: Welcome to the Jungle') que llevaba 3 semanas liderando el ranking.

Cabe destacar que 'La cura mortal' contó con el mayor presupuesto de la franquicia protagonizada por Dylan O'Brien (62 millones) y ha obtenido el peor estreno de las tres entregas; recaudó 7 millones menos que 'Las pruebas' ('Maze Runner: The Scorch Trials') y 9 menos que la primera parte, estrenada en 2014. Aun así, 'El corredor del laberinto' tiene muchos fans y el final de la historia es un éxito: ya ha cosechado más de 100 millones en todo el mundo.

TOP 10 de la taquilla en EE.UU.

La nueva 'Jumanji' cae a la 2ª posición en el ranking norteamericano aunque lo hace tras perder sólo un 16% de ingresos en su 6ª semana, un dato espectacular para este blockbuster con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan al frente del reparto. La secuela está superando todos los pronósticos: ahora mismo suma 338 millones en Estados Unidos (más que 'El hobbit' a estas alturas) y 822 en todo el mundo.

También está aguantando mucho mejor de lo esperado 'El gran showman' ('The Greatest Showman'), el musical liderado por Hugh Jackman, que tras un flojísimo estreno ya lleva 126 millones en EE.UU. y 259 en el mercado global. La otra novedad en la lista de las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos es 'Padmavati' ('Padmaavat'), una producción de Bollywood realizada por Sanjay Leela Bhansali.

Este épico drama romántico logró el mejor promedio del fin de semana con 13.188$ pero lo más llamativo es que ha establecido un nuevo récord de mejor estreno de una película india en Estados Unidos con sus 4,78 millones.

Lo más taquillero en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Corredor del laberinto, El: La cura mortal 1,3M€

2-Los archivos del Pentagono 0,9M€

3-Tres anuncios en las afueras 0,6M€

4-C'est la vie 0,5M€

5-Perfectos desconocidos 0,5M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 29 de enero de 2018

En la cartelera española también triunfa 'La cura mortal' con un dato inferior a las dos anteriores entregas de la saga; cosechó 1,3 millones de euros, algo menos que 'Las pruebas' y que la original. A la 2ª plaza desciende el drama 'Los archivos del Pentágono' ('The Post'), que lideró el ranking la semana pasada, demostrando que Steven Spielberg aún tiene cierto gancho para la taquilla.