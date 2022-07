Estrenos (27 de julio): 96 series, películas y documentales en Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+, Filmin, Movistar Plus+, Starzplay y Apple TV+

Yo estoy preparando las mochilas, viendo qué llevar y que no de campamento, pero eso no quita como para que no llegue un nuevo miércoles y una nueva lista de estrenos para el fin de semana.

Así que en esta ocasión tenemos 96 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Starzplay y Apple TV+.

'Almost Fly'

Creada por Florian Gaag | Reparto: Tyler Shamy, Paula Hartmann, Samuel Benito, etc.

Serie juvenil alemana que nos lleva por la vida de tres compañeros de escuela que se enfrentan cuando el hip-hop irrumpe en su vida a través de una cercana base del ejército de Estados Unidos.

Estreno el viernes en HBO Max

'Apariencias' (Surface)

Creada por Veronica West | Reparto: Gugu Mbatha-Raw, Oliver Jackson- Cohen, Ari Graynor, etc.

Sexy thriller que sigue la historia de una mujer llamada Sophie que sufre un traumatismo en la cabeza debido a un supuesto intento de suicidio. Amnésica, intentará reconstruir las piezas preguntándose si lo que le cuentan que ha pasado es verdad o no.

Estreno el viernes en Apple TV+

'Fanático'

Creada por Dani del Águila, Federico Maniá Sibona y Yago de Torres | Reparto: Lorenzo Ferro, Dollar Selmouni, Carlota Urdiales, etc.

Serie sobre la fama en el mundo de la música sobre un repartidor que empieza a meterse en la piel de su ídolo a raíz del suicidio de la mayor estrella musical de España.

Estreno el viernes en Netflix

'Paper Girls'

Creada por Stephanie Folsom | Reparto: Sofia Rosinsky, Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Fina Strazza, etc.

Adaptación del cómic homónimo de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang que sigue a unas repartidoras de periódico en los ochenta en lo que en las primeras horas del "Hell day" el día después de Halloween, se ven envueltas en plena guerra intertemporal.

Estreno el viernes en Prime Video

'Pequeñas mentirosas: Pecado original' (Pretty Little Liars: Original Sin)

Creada por Roberto Aguirre-Sacasa, Lindsay Calhoon Bring | Reparto: Chandler Kinney, Maia Reficco, Bailee Madison, Zaria, etc.

Nueva entrega de la franquicia que nos lleva a una reimaginación algo más oscura y cruenta. Veinte años después de un evento que sacudió el lugar, un grupo de adolescentes se ve atormentado por un asaltante desconocido que firma como A.

Estreno el jueves en HBO Max

'Por mandato del cielo' (Under the Banner of Heaven)

Creada por Dustin Lance Black | Reparto: Andrew Garfield, Sam Worthington, Daisy Edgar-Jones, etc.

Basada en la novela de Jon Krakauer, nos encontramos ante una miniserie criminal centrada en un detective mormón cuya fe se tambalea cuando investiga el asesinato de una madre y su bebé que parece involucrar a miembros de la misma Iglesia.

Estreno el miércoles en Disney+

'Queer as Folk'

Creada por Stephen Dunn | Reparto: Fin Argus, CG, Jesse Kames Keitel, Ryan O'Connell, etc.

Reimaginación de la serie de Russell T. Davies (que ya tuvo versión estadounidense) en la que nos trasladamos a la vida de un festivo grupo de amigos cuya vida se transforma después de una tragedia.

Estreno el domingo en Starzplay

Todos los estrenos

Netflix

'Corazones malheridos' (viernes)

'Del desguace a la gloria' T2 (miércoles)

'Desparejado' (viernes)

'Detective Conan: La hora del té de Cero' (viernes)

'Fanático' (viernes)

'El Grinch' (sábado)

'Heredera por sorpresa' (viernes)

'El hombre más odiado de Internet' (miércoles)

'La hora de la justica' (viernes)

'Masaba Masaba' (viernes)

'Mi otra yo' (jueves)

'Mi peluquería en Río' (jueves)

'Mientras estés conmigo' (domingo)

'Miss Jerusalén' parte 2 (viernes)

'Oggy y las cucarachas: la nueva generación' (jueves)

'Patrulla de animadoras rebeldes' (viernes)

'Pipa' (miércoles)

'Rebelde' T2 (miércoles)

'Reformas para todos los bolsillos' T3 (miércoles)

'Sigue respirando' (jueves)

Movistar Plus+

'Buscarse la vida en Brooklyn' T2 (viernes)

'David Attenborough y el mamut prehistórico' (miércoles)

'Inexorable' (miércoles)

'Jamie Lee Curtis' (viernes)

'Kiko Veneno. Solo en Sevilla' (jueves)

'Todo a la vez en todas partes' (viernes)

'La última mirada' (sábado)

Disney+

'Camino al paraíso' (viernes)

'El chiringuito de Pepe' (miércoles)

'Drugs, Inc: Dealer POV' (viernes)

'Emergence' (miércoles)

'High School Musical: el Musical: La serie' T3 (miércoles)

'Light & Magic: Un sueño no tan lejano' (miércoles)

'Not Okay' (viernes)

'Por mandato del cielo' (miércoles)

'The Resident' (miércoles)

HBO Max

Filmin

'After Blue' (jueves)

'Álbum Pere Joan' (miércoles)

'Amando a Highsmith' (jueves)

'La amiga de mi amiga' (jueves)

'Animals' (jueves)

'Bruno Reidal, confesión de un asesino' (sábado)

'Las colinas donde rugen las leonas' (sábado)

'Cop Secret' (miércoles)

'La estrella de los simios' (viernes)

'Farha' (viernes)

'Una Femmina: código de silencio' (jueves)

'La fiebre de Petrov' (sábado)

'Las fotografías de Paolo di Paolo, el tesoro de la juventud' (jueves)

'Generación Low Cost' (viernes)

'Girl Picture' (miércoles)

'Gota entre gotas' (miércoles)

'Guermantes' (viernes)

'La guerra de Miguel' (viernes)

'Guerra de sombras' (viernes)

'Heartbeast' (miércoles)

'Judit' (jueves)

'Jusqu'ici tout va' (domingo)

'Just Animals' (sábado)

'Magnetic Beats' (viernes)

'Manual de la buena esposa' (jueves)

'Margalida' (viernes)

'Matar a la madre' (domingo)

'Milan Kundera: de la broma a la insignificancia' (viernes)

'El nido' (jueves)

'Other People' (sábado)

'París, distrito 13' (viernes)

'Pedis Possessio' (jueves)

'Pedra i Oli' (miércoles)

'Pequeños Mundos de Poesía' (viernes)

'Petricor' (sábado)

'Pregunta' (jueves)

'Quiero hablar sobre Duras' (viernes)

'Una revolución pornográfica' (jueves)

'Rhino' (viernes)

'Runner' (domingo)

'The Score' (domingo)

'Los secretos de mi padre' (domingo)

'Softie' (domingo)

'Soul of a Beast' (domingo)

'Todo a la vez en todas partes' (viernes)

'El último hijo' (viernes)

'Vacua' (jueves)

'Yo, Cristina F' (jueves)

Prime Video

Otras plataformas

'Ámbar dorado' (viernes en Apple TV+)

'Apariencias' (viernes en Apple TV+)

'Queer as folk' (domingo en Starzplay)

