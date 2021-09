Estrenos (8 de septiembre): 73 series, películas y documentales en Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Disney plus, Movistar+, Apple TV+ y Starzplay

No. De repente no es que la semana se os haya pasado rápido. No estamos a viernes sino a miércoles y va a ser el nuevo día en el que cada semana repasaremos los estrenos de streaming que podremos ver desde hoy hasta el domingo.

Así que vamos a repasar las 73 series, películas y documentales que llegan a Netflix, Filmin, HBO España, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney+, Starzplay y Apple TV+.

'American Horror Stories'

Llega el spin-off de 'American Horror Story' con una nueva antología de terror que permite expandir el (los) rico(s) universo(s) de la creación de Ryan Murphy.

Estreno el miércoles en Disney+

'Come from Away: Bienvenidos a Gander'

Filmación del musical de Broadway que cuenta la historia de un pequeño pueblo de Terranova en la que se preparan (y reciben) a un aluvión de forasteros que se han quedado en tierra debido al cierre del espacio aéreo y cancelación de vuelos en el 11S.

Estreno el viernes en Apple TV+

'Dr. Death'

Joshua Jackson protagoniza la serie basada en el caso real del Dr. Christopher Duntsch, un joven y carismático neurocirujano. En un momento dado, los pacientes que acudían a operaciones rutinarias, acababan mutilados o muertos, ante la sospecha de mala praxis, dos compañeros médicos se proponen detenerlo.

Estreno el domingo en Starzplay

'Kate'

Película de acción protagonizada por la siempre solvente Mary Elizabeth Winstead. La cinta gira en torno a una asesina a sueldo con anhelos de retirarse y llevar una vida normal que es envenenada. Esto la lleva por un sendero de venganza en las 24 horas de vida que le quedan.

Estreno el viernes en Netflix | Crítica

