Estrenos de cine: asesinatos indescifrables, romances navideños y relaciones paternofiliales

Seguimos la cuenta atrás hacia el final de 2019 con los últimos estrenos del mes de noviembre, que traen bajo el brazo uno de los últimos grandes títulos del año dirigido por Rian Johnson.

Pero ojo, porque el gran bombazo de este viernes 29 viene acompaño de unas cuantas novedades de lo más jugosas, como el retorno de Paul Feig con una comedia romántica navideña con un extra de azúcar, el debut de Belén Funes junto a Eduard Fernández —e hija—, o lo nuevo de Makoto Shinkai, el director del celebradísimo anime 'Your Name'.

'Puñales por la espalda' ('Knives Out', 2019)

A favor: Puñales por la espalda no sólo es una de las mejores y más entretenidas películas que nos ha dejado este 2019 a punto de terminar; también es una auténtica delicia a nivel formal, narrativo e interpretativo. Rian Johnson ha demostrado ser un autor en mayúsculas, y Ana de Armas una de las mayores promesas del Hollywood venidero.

En contra: Poco se me ocurre que echar en cara a 'Puñales por la espalda'. Tal vez, por poner alguna pega, algún que otro espectador podría echar en falta algún recorte que redujese su ajustado metraje de dos horas y diez minutos.

Crítica en Espinof: 'Puñales por la espalda': un sensacional pasatiempo que mezcla humor y misterio de forma brillante

'Last Christmas' (2019)

A favor: Las canciones de George Michael y el encanto del dúo compuesto por Emilia Clarke y Henry Golding son los mayores reclamos de una comedia romántica navideña que satisfará a los amantes del género sin demasiadas exigencias.

En contra: Existiendo 'Love Actually', 'Last Christmas' no tiene razón de ser. La película no deja el suficiente espacio a sus personajes secundarios, estrellas ocultas de la función. Mucho ojo, porque puede terminar siendo demasiado empalagosa.

Crítica en Espinof: 'Last Christmas': las canciones de George Michael sirven de apoyo a una agradable película navideña

'La hija de un ladrón' (2019)

A favor: La labor de Greta Fernández, que se llevó la Concha de Plata a la mejor actriz ex-aequo en la última edición del Festival de San Sebastián. Lo orgánico de su narrativa y lo verosímil de sus personajes y del entorno en el que se ambienta. Su acertado poso de cine social.

En contra: Muchos podrían encontrar en su discurso un ejercicio algo más moralizante y panfletario de lo que realmente es. Su austeridad y modestia en términos técnicos y audiovisuales no serán del agrado de parte del público potencial.

'La odisea de los giles' (2019)

A favor: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás... el reparto de 'La odisea de los giles' es realmente espectacular. Su vuelta de tuerca en clave de comedia negruzca con tintes de drama al conflicto del corralito argentino del 2001. Es un largometraje accesible para todo tipo de públicos.

En contra: En términos narrativos podría estar algo más depurada, mostrándose bastante arrítmica en un tramo central que podría hacerse demasiado cuesta arriba.

Y además...

'El tiempo contigo' ('Tenki no ko', 2019)

Makoto Shinkai, director de la celebrada 'Your Name' vuelve a la carga con un nuevo anime con el que meterse en el bolsillo a los aficionados a la animación nipona.

Crítica en Espinof: San Sebastián 2019: 'El tiempo contigo'. Makoto Shinkai intenta repetir 'Your Name' sin demasiada fortuna

'Gloria Mundi' (2019)

Robert Guédiguian firma este drama francés, ganador del premio a la mejor actriz en la última edición del Festival de Venecia por la labor de Ariane Ascaride.

'Perros de presa' ('Wilkolak', 2018)

Adrian Panek dirige esta peculiar producción polaca que hibrida el drama con unas dosis notables de terror.

'Jacob, Mimi y los perros del barrio' ('Jekabs, Mimmi un runajosie suni', 2019)

Esta semana, el cine de animación llega por partide doble, también desde Letonia, con este largometraje de Edmunds Jansons.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Jorge Loser: ‘Los miserables’ (Les misérables, 2019): el debut como director de largometraje no documental de Ladj Ly, quien usa una estructura de thriller policial para contar su historia, de hecho, tal y como aparece en diversas descripciones del filme, su película tiene más que algunas similitudes con las películas de Antoine Fuqua, pero sustituye la reflexión de grises y drama humano de ética y estudio de personaje por el mensajes sociopolítico epidérmico actual que impresiona por su conexión inevitable con la realidad.

Víctor López G.: 'Puñales por la espalda'. Después de haber puesto patas arriba el universo 'Star Wars' con 'Los últimos Jedi', Rian Johnson ha vuelto a la carga con un sentido homenaje al murder mystery clásico en una de las mejores películas de este 2019 a punto de terminar. Una auténtica delicia con una forma espectacular, una narrativa enrevesada y absorbente, un reparto deslumbrante —lo de Ana de Armas ha sido un sorpresón— y un tono brillante en el que Conan Doyle y Christie comparten protagonismo con la vanguardia cinematográfica. Una dosis indispensable de entretenimiento pata negra.

Juan Luis Caviaro: 'El hoyo'. Una de las grandes sorpresas del año. La gran triunfadora de Sitges 2019, ópera prima de Galder Gaztelu-Urrutia, parte de una llamativa y sugerente premisa para desarrollar una formidable alegoría sobre el egoísmo humano. Cargada de ingenio y valentía, nunca se conforma y siempre va a más, jugando entre géneros con suma facilidad e invitando a la reflexión. Una película imprescindible para cualquier espectador adulto.

Kiko Vega: 'Adiós'. Aunque es posible que estas "comuniones de sangre" pierdan efervescencia a medida que van dejando un imponente drama social local de lado para centrarse en tópicos mucho más universales, el trabajo de Cabezas destaca por encima de todo. Los golpes de humor seco y un par de notables interpretaciones hacen que todo fluya.

Si los estrenos de esta semana no te llaman la atención o quieres recuperar títulos que llevan más tiempo en cartelera, recuerda que puedes echar un vistazo a las películas que recomendamos la semana pasada y la anterior. Buen cine a todos.