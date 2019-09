Estrenos de cine: misiones espaciales, familias de alta alcurnia y asaltos domésticos

Sin que prácticamente nos hayamos dado cuenta, ha llegado el momento de decir adiós al verano con la última ronda de estrenos de cartelera estivales en un viernes 20 de septiembre que nos deja un de los estrenos más esperados del año: lo último de James Gray tras la espléndida ‘Z. La ciudad perdida’.

Además, el apetecible y ambicioso salto de la catódica ‘Downton Abbey’ a la gran pantalla, un drama iniciático con música de Bruce Springsteen, terror francés y varias propuestas para los más pequeños de la casa completan la oferta.

'Ad Astra' (2019)

A favor: James Gray ha dado forma a su propia 'En el corazón de las tinieblas' en clave espacial, y la jugada le ha salido redonda. Es visualmente asombrosa, equilibra espectáculo e introspección, ataca nuestra mente mientras no pierde su voluntad de entretener y, encima, nos regala a un Brad Pitt excepcional. Poco más se puede pedir.

En contra: Pese a su accesibilidad, no todo el público conectará con su propuesta, mucho más densa y personal de lo que cabría esperar de un filme cuyo póster tiene a una super estrella como principal reclamo.

Crítica en Espinof: Venecia 2019: 'Ad Astra' es un clasicista estudio de personaje que une a Shakespeare con 'Star Trek'

'Downton Abbey' (2019)

A favor: Imaginad un capítulo de 'Downton Abbey' hipervitaminado y podréis haceros una idea de lo que ofrece este filme. Un diseño de producción sofisticado y de auténtico lujo, un reparto entregado con unos personajes redondos y carismáticos, y un par de horas para que los fans caigan rendidos ante una sobredosis de fan service y encanto.

En contra: El público ajeno a la producción televisiva estará lo suficientemente perdido por los pasillos de la mansión y los entresijos de sus habitantes como para no disfrutar demasiado de la experiencia.

Crítica en Espinof: 'Downton Abbey': un regalo para los fans de la serie que también puede ser disfrutada como una estupenda película de época

'Blinded by the Light (Cegado por la luz)' ('Blinded by the Light', 2019)

A favor: Gurinder Chadha ha conseguido dar forma a un drama de iniciación con tanto corazón como virtudes en términos artísticos, sirviéndose de una puesta en escena efectiva, de unas interpretaciones potentes y, sobre todo, de las atemporales composiciones del maestro Springsteen.

En contra: ‘Blinded by the Light’ no destaca precisamente por la originalidad y el frescor de su fórmula, vista en suficientes ocasiones como para resultar repetitiva. La cinta no logra desvincularse plenamente de su cariz melodramático, algo empalagoso por momentos.

Crítica en Espinof: 'Blinded by the Light (Cegado por la luz)': la música de Bruce Springsteen sirve de apoyo a un simpático pasatiempo

'Ghostland' (2018)

A favor: Como ejercicio de home invasion es una auténtica gozada. Salvaje, violenta, asfixiante y, en cómputo global, lo suficientemente entretenida y cargada de sorpresas como para ofrecer un entretenimiento digno sin demasiadas pretensiones,

En contra: ‘Ghostland’ llega tarde. Muy tarde. Y no me refiero únicamente a nuestros cines —que también—. Y es que lo nuevo de Pascal Laugier recupera la esencia del terror francés extremo de un modo algo trasnochado y artificioso, pareciendo el producto de otra época.

Crítica en Espinof: 'Ghostland': una cruenta pesadilla que recupera tarde la esencia del terror francés extremo

Y además...

'Manou' ('Manou the Swift', 2017)

La primera propuesta infantil de la semana es esta cinta de animación alemana dirigida por Andrea Block y Christian Haas.

'Misión Katmandú' ('Mission Kathmandu', 2017)

La otra propuesta animada del fin de semana llega desde Canadá bajo la dirección de Pierre Greco y Nancy Florence Savard.

'One Cut of the Dead' (2017)

Por fin llega a las españolas esta peculiar comedia de muertos vivientes realizada por Shinichirô Ueda.

Crítica en Espinof: 'One Cut of the Dead', una simpática mirada al cine de guerrilla con comedia zombie de por medio

'Barcelona 1714' (2017)

Los estrenos se cierran con lo nuevo de Anna Bofarull; un drama histórico ambientado en la Barcelona del siglo XVIII.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Jorge Loser: 'IT: Capítulo 2'. Exige paciencia por las casi tres horas de visionado, pero, teniendo en cuenta las 1500 páginas de la novela de Stephen King, se queda algo corta en recoger muchos matices de la historia de los perdedores, pero vista en conjunto con la original, se entiende lo que ha querido hacer Andy Muschietti, una compañera especular que refleja los diferentes procesos por los que la madurez y el miedo tienen que ver con la infancia y los amigos. Una entrega más descentrada, ruidosa y caótica, pero también mucho más arriesgada, loca, gráfica y grotesca. El tiempo la tratará, incluso con sus defectos, como un clásico que los jóvenes de hoy referenciarán con nostalgia.

Kiko Vega: 'Ghostland'. El bueno de Pascal Laugier quiso huir del sambenito del gore mártir, pero no le salió bien. Su regreso a la vieja fórmula, bastante suavizada, tiene infinidad de puntos en común con el intento de Julien Maury y Alexandre Bustillo de hace unos años. Al igual que aquellos, tras una buena tormenta inicial, se pierde en el adorno infinito de quien no tiene demasiado que contar. Aunque lo cuente francamente bien.

Juan Luis Caviaro: ' Ad Astra '. Cualquier película de James Gray es de obligado visionado; además, es una ambiciosa historia de drama y ciencia-ficción con momentos tan impresionantes que merece la pena disfrutarla en una buena sala de cine. No aporta nada nuevo al género, y las influencias son evidentes, pero Gray es un excelente narrador y Brad Pitt soporta el peso de film con eficacia y carisma. Lo más flojo, el guion; desaprovecha a Liv Tyler, subraya demasiado y abusa de la voz en off. Con expectativas moderadas, quizá entusiasme más.

Mikel Zorrilla: 'Quien a hierro mata'. Un poderoso thriller en el que Paco Plaza vuelve a exhibir todo su talento. Contando para la ocasión con un soberbio Luis Tosar, la película cuenta una historia de venganza sin concesiones de ningún tipo. Además, sabe ir sorprendiendo al espectador con lo que está por llegar pese a que en términos argumentales no ofrece nada realmente bueno. Poco importa si luego tiene una gran capacidad para atraparte desde los primeros minutos y no soltarte hasta su estupendo desenlace.