Estrenos de cine: payasos asesinos, romances en la carretera y atentados terroristas

No hemos tenido que esperar 27 años —tan sólo un par— para presenciar el regreso del temible Pennywise en la segunda parte de la 'It' de Andy Muschietti, que encabeza los primeros estrenos de cartelera del mes de septiembre en un viernes 6 que llega cargado de novedades, aunque sin muchos más bombazos destacables.

Junto a la nueva adaptación de Stephen King desembarca en nuestros cines lo nuevo de María Ripoll, un dramón de lo más lacrimógeno protagonizado por Amanda Seyfried y un thriller basado en los terribles atentados de Mumbai en 2008, entre otras cosas. Ofertas para todos los gustos y públicos.

'It. Capítulo 2' ('It. Chapter 2', 2019)

A favor: Al igual que en la primera entrega, la construcción de sus personajes y el encanto que desprenden todos y cada uno de ellos, haciendo aún más fácil el ejercicio de empatía —aunque esto es trampa, porque el material base es excelente—. El reparto, de Chastain a McAvoy, es impecable; pero la palma se la lleva Bill Hader. El diseño de producción en general y algunas set-pieces en particular son espectaculares. Como cierre, se le puede pedir poco más.

En contra: 'It. Capítulo 2' vuelve a errar en los mismos lugares donde lo hizo su predecesora. Su concepto del terror está abarrotado de sonidos estridentes, músicas irritantes y jumpscares de baratillo que terminan saturando y minimizando por completo el impacto —como suele decirse, lo poco agrada y lo mucho cansa—. Si a esto le sumamos que su duración es cercana a las tres horas, las probabilidades de saturación son altas. El abuso del CGI y sus despuntes cómicos son elementos para darles de comer aparte.

Crítica en Espinof: 'It: Capítulo dos' es una terrorífica montaña rusa que no llega tan alto como la primera entrega

'Vivir dos veces' (2019)

A favor: 'Vivir dos veces' es la típica comedia romántica con un extra de azúcar y ternura que hemos visto mil veces, pero su reparto —especialmente Inma Cuesta— y un libreto contenido que sabe apretar las tuercas emocionales al espectador la convierten en una agradable sorpresa que tener en cuenta.

En contra: Como comento en el apartado "a favor", lo nuevo de María Ripoll repite las suficientes fórmulas y resulta lo suficientemente genérica como para dejar un poso de deja-vu que hace flaco favor a la producción.

'El arte de vivir bajo la lluvia' ('The Art of Racing in the Rain', 2019)

A favor: Por encima de todo, un reparto inspirado en el que figuran nombres de la talla de Amanda Seyfried o Kevin Costner. Si buscáis una película que os estruje el corazón —aunque use artimañas— y os haga llorar como magdalenas si os pilla con la guardia baja, 'El arte de vivir bajo la lluvia' es vuestra película.

En contra: Parece que el único objetivo real del realizador Simon Curtis sea el de inundar de lágrimas el patio de butacas, y no duda en utilizar todas las artimañas posibles para ellos. Sin importar que sean absurdamente lacrimógenas y melodramáticas.

'Hotel Bombay' ('Hotel Mumbai', 2018)

A favor: Como ejercicio de atmósfera, suspense y creación de una tensión que convierte el aire en algo tan denso que podría cortarse con un cuchillo, 'Hotel Bombay' roza lo extraordinario. Su sentido de la acción, sus interpretaciones, su puesta en escena y un montaje que apuesta por dejar las elipsis a un lado terminan de redondear una propuesta inesperadamente recomendable.

En contra: Muchos encontrarán en 'Hotel Bombay' una explotación inmoral de un trágico evento al ver cómo hilvana realidad y ficción sin que prácticamente se encuentre diferencia entre ambas.

Y además...

'Viento de libertad' ('Ballon', 2018)

Desde Alemania, Michael Herbig nos trae esta impactante historia real en la que dos familias intentaron pasar de la parte oriental a la occidental del país en un globo aerostático casero.

'Untouchable (Intocable)' ('Untouchable', 2019)

Ursula Macfarlane dirige este peliagudo documental que retrata la realidad y el modus operandi de Harvey Weinsten, aportando un nuevo punto de vista al escándalo de abusos sexuales en Hollywood.

'Ray y Liz' ('Ray & Liz', 2018)

La ópera prima del debutante Richard Billingham llega a nuestras salas después de cosechar alabanzas y galardones en festivales como Locarno o Sevilla.

'Kikoriki. La leyenda del dragón dorado' ('Smeshariki. Legenda o Zolotom Drakone', 2017)

La propuesta infantil de la semana llega desde Rusia, y sirve de secuela a la 'Kikoriki: Equipo invencible' de 2011.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'It. Capítulo 2'. Aunque sea uno de esos largometrajes que pone a prueba la paciencia del espectador, y yo no sea demasiado aficionado este tipo de "terror" cuyo único propósito es crispar al patio de butacas con sustos baratos y subidas de volumen, es innegable que el cierre de la adaptación de 'It' firmada por Andy Muschietti es un ejercicio más que recomendable. Un auténtico espectáculo con un diseño de producción envidiable y un reparto de auténtico lujo que da carpetazo a una épica que, al igual que la primera parte, ataca mejor al corazón que a los nervios. Sólo por su magnífico tratamiento de personajes, vale la pena el viaje de casi tres horas.

John Tones: 'Érase una vez en... Hollywood'. Tarantino vuelve a ficcionar la realidad para adaptarla a su microcosmos de caricatura y mitomanía, en una película heredera espiritual de la estética de Death Proof y que sería un perfecto colofón para la carrera del director, ya que tiene algo de elegíaco y también de declaración de intenciones. Intenciones que no quedan muy claras, como demuestran los inagotables debates acerca de si la película es misógina o feminista, pero que sí evidencian que Tarantino es un devoto de los sueños imposibles de un Hollywood que ya no existe.

Kiko Vega: 'Quien a hierro mata': La mejor película de Paco Plaza. La madurez de un cineasta que se aparta del horror espectral para abrazar uno mucho más tangible. No es una película perfecta, pero no lo necesita. Su reparto es brillante. Enric Auquer es una revelación, Ismael Martínez una confirmación y Xan Cejudo solventa el papel más difícil de la película con nota. María Vázquez pone la nota dulce en un papel que será difícil olvidar y Luis Tosar se encarga del resto.

Os recordamos que también podéis ver nuestras recomendaciones de la semana pasada y de la anterior, por si alguna de nuestras seleccionadas no llega a los cines de vuestra localidad o queréis alguna otra alternativa.