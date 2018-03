Estrenos de cine: espías soviéticas, bomberos americanos y herreros vascos

Damos la bienvenida al mes de marzo con un nuevo fin de semana de estrenos que nos brinda un buen número de opciones para hacer más llevadera la última espera hasta la llegada de los Oscars 2018, que se celebran la madrugada del próximo domingo día 4. Una selección de novedades que encabeza el nuevo filme de Francis Lawrence protagonizado por Joel Edgerton y Jennifer Lawrence 'Gorrión rojo'.

Junto al sexy thriller de espionaje, un drama con tintes de cine de catástrofes basado en el tremendo incendio que asoló Arizona en el verano de 2013, el último largometraje de Richard Linklater y dos propuestas españolas de lo más interesantes: la comedia de Santiago Segura 'Sin Rodeos' y la sorprendente 'Errementari', apadrinada por Álex de la Iglesia.

'Gorrión rojo' ('Red Sparrow')

A favor: Que en los tiempos que corren, un gran estudio se anime a lanzar un filme enfocado a un público adulto a riesgo de perder impacto en taquilla. Formalmente es una auténtica delicia. Su primera mitad engancha como pocas, mezclando una premisa de lo más perversa, cierta carga sexual y buenas dosis de violencia. Como de costumbre, Joel Edgerton.

En contra: Una vez superado su ecuador la película deja entrever sus costuras, revelándose como un filme de espías de lo más ordinario, menos inteligente, provocativo y sexy de lo que cree ser. Sus dos horas y veinte minutos de duración son innecesariamente excesivos. No satisfará a los que busquen un filme de acción en clave femenina al estilo de 'Atómica' ni a los fans del thriller más clasicista. Jennifer Lawrence y su acento ruso de pegote.

Crítica en Espinof: 'Gorrión rojo' es un thriller ocasionalmente extravagante, pero demasiado solemne para su propio bien

'Héroes en el infierno' ('Only the Brave')

A favor: Sorprendentemente, la película consigue desplegar toda la espectacularidad propia del cine de catástrofes sin dejar de lado el desarrollo de sus personajes, que terminan conformando el principal reclamo de la película. Su reparto, repleto de estrellas que circulan por la pantalla en harmonía. Como no podría ser menos tratándose de Kosinski, su factura visual.

En contra: Sus dos horas tienen cabida para momentos dominados por el aburrimiento. Su guión deambula por lugares comunes propios de este tipo de dramatizaciones de hechos reales, resultando previsible y restando verosimilitud al conjunto.

Crítica en Espinof: 'Héroes en el infierno' es inspiradora aunque no por ello muy emocionante

'Errementari (El herrero y el diablo)'

A favor: En cuanto a tratamiento formal y diseño de producción, 'Errementari' es una auténtica delicia y la película más ambiciosa de Paul Urkijo Alijo. Su tono y ambientación, que mezcla de forma muy inteligente los elementos ficticios propios de la fábula con la realidad del País Vasco de 1840. Que esté apadrinada por Álex de la Iglesia es sello de calidad garantizada.

En contra: Como mayor pega podría apuntarse a que su escasa hora y media de duración no es suficiente para desarrollar su historia con la efectividad y la calma que requiere.

'Sin Rodeos'

A favor: Marivel Verdú, suficiente reclamo como para darle una oportunidad al filme sin necesidad de más. En cuanto a temática se refiere, el filme está de rabiosa actualidad; algo que le aporta un plus a la hora de disfrutarlo. Es el segundo remake de la exitosa cinta original de Nicolás López, y todo apunta a que la fórmula ha vuelto a funcionar a las mil maravillas.

En contra: A pesar de su eficiencia en cuanto a comedia se refiere, el suave tono de la misma podría hacer que muchos echen de menos al Santiago Segura más irreverente, cafre y pasado de vueltas de la saga 'Torrente'.

'La última bandera' ('Last Flag Flying')

A favor: Hablar de Richard Linklater suele ser sinónimo de hacerlo de muy buenas líneas de diálogo; en este caso, la máxima vuelve a cumplirse. El trío compuesto por Carrell, Cranston y Fishburne; capaces de cargar sobre sus hombros todo el peso del largometraje y salir airosos del reto. Su contundente mensaje, preciso y necesario.

En contra: El tono del largometraje, que hibrida la comedia más amable con un tono, por momentos, excesivamente amargo, no agradará a todo el mundo. La construcción de los personajes protagonistas no está del todo refinada.

'Foxtrot'

A favor: Su primera mitad es, sencillamente, magistral; con unas interpretaciones fantásticas, una sequedad impagable en su tono y una capacidad para incomodar inusitada. A nivel formal y estilístico regala pasajes impecables. Sus interpretaciones, entre lo notable y lo sobresaliente en todo momento.

En contra: La bicefalia de la película y su desafortunada estructura tiran el conjunto por la borda. Cuando la película consigue atraparte, cambia por completo de tercio —lo cual incluye al tono— empezando prácticamente de cero. Una vez llega su hinchada secuencia final, que parece necesitar remarcar que estamos ante un filme inteligentísimo de un autor, todo importa más bien poco. Su último giro, más que un golpe de efecto, es una absurdez de juzgado de guardia.

'El caso de Cristo' ('The Case for Christ')

A favor: Su reparto, que cuenta con nombres como Faye Dunaway o Robert Forster. Formalmente destaca como una película de lo más correcta. Es una película perfecta para ir preparándose para la Semana Santa durante la Cuaresma.

En contra: Por sí solo, el tráiler desprende un más que evidente aroma a propaganda religiosa que puede echar para atrás. Como thriller de investigación periodística parece de lo más rutinario y falto de emoción; algo que enfatiza su intención de ser aséptico y nada ofensivo.

'La vida lliure'

A favor: La capacidad de Recha para encuadrar y capturar los hermosos parajes menorquines regala instantes verdaderamente cautivadores, casi Malickianos. Sergi López y, por momentos, la pareja de niños protagonista.

En contra: Todo lo que brilla a nivel visual se pierde a nivel narrativo, con un desarrollo excesivamente pausado, contemplativo; lo cual no debería ser un problema de contar con una historia lo suficientemente atractiva. Por desgracia, lo simple de su premisa y su tediosa progresión no ayudan a mantener el interés. El uso de la voz en off, pese a no resultar del todo excesivo, es algo irritante.

'Pero que todos sepan que no he muerto' ('Bones of Contention')

A favor: Una breve —ronda la hora y cuarto de duración— pero necesaria exploración a una de los muchos ángulos de la represión franquista, en este caso centrado en el sector homosexual de los afectados por ella. El documental trasciende a su premisa para abarcar la problemática de una forma más global.

En contra: Que tenga que venir una estadounidense para hablar de un tema como este.

'Siete hermanas' ('What Happened to Monday')

A favor: Noomi Rapace; de lejos, lo mejor de la película. Sus primeros compases resultan interesantes —aunque el efecto no dure demasiado—. Algún que otro despunte de inspiración a nivel visual durante alguna de sus secuencias.

En contra: Muchos de los fans de Wirkola que quedaron enamorados de sus dos partes de 'Zombis Nazis' echarán de menos el frescor y el desparpajo del director. Su guión está tan lleno de agujeros como el desarrollo de sus personajes. Como metáfora sci-fi distópica se queda corta en mensaje abogando por la acción descerebrada.

Crítica en Espinof: 'Siete hermanas' es una torpe distopía que no saca partido al talento de la multiplicada Noomi Rapace

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Lady Bird'. No me cansaré de reivindicar el debut en solitario de Greta Gerwig. Ya han pasado unos cuantos días desde que tuve el placer de disfrutarla y su sencilla historia, su brillante narrativa y, sobre todo, su encantadora protagonista, no se han desvanecido ni lo más mínimo de mi mente. Una película tan sencilla como perfecta que nos da un trocito del corazón de su directora y todo el talento de una resplandeciente Saoirse Ronan.

Mikel Zorrilla: 'Black Panther'. Porque es un magnífico entretenimiento que además cuenta con un villano muy por encima de la media de las aventuras de Marvel. Por si fuera poco, los héroes también cumplen con holgura, con mención especial para su potente reparto femenino. Es además una película con personalidad que tiene las ideas muy claras y se lanza a por ello sin miedo.

Jorge Loser: 'Todo el dinero del mundo'. Lo que podría haber quedado en un docudrama inerte por parte de un director que parecía ir con piloto automático se convierte en una historia moral llena de sombras, pesimismo y sátira de la avaricia sin límite. El ogro moderno que dibuja Christopher Plummer hace funcionar la épica que tanto anhelaba Ridley Scott en su última década.