Estrenos de cine: tenistas feministas, asesinos americanos y exorcistas de saldo

Ya está aquí el primer fin de semana de noviembre, junto al cual llega la primera ronda de estrenos semanales del mes. Una vez superada la resaca del estreno de 'Thor: Ragnarok', este viernes 3 nos deja un buen número de propuestas de lo más eclécticas entre las que hay cabida al terror, la comedia, la acción, y a dos documentales de lo más interesantes para los amantes del mejor cine y la música.

'La batalla de los sexos' ('Battle of the Sexes', 2017)

A favor: Además de la confianza que da contar con su dupla de directores que ya demostraron su buen hacer con 'Pequeña Miss Sunshine' y 'Ruby Sparks', 'La batalla de los sexos' justifica su visionado con unas interpretaciones de órdago de Steve Carrell y, especialmente, de una Emma Stone en estado de gracia. Su aproximación al feminismo, tan inteligente y efectiva como su sentido de la comedia.

En contra: Los que esperen otro filme con el aura indie de los anteriores trabajos de Dayton y Faris quedarán decepcionados: esto es cine de estudio puro y duro. Algunos pasajes del filme pueden antojarse algo telefilmescos.

Crítica en Espinof: ‘La batalla de los sexos’: ganan sus dos protagonistas y pierde la historia real

'American Assassin' (2017)

A favor: Por encima de todo, la dirección de Michael Cuesta, que rueda las escenas de acción con un brío y un estilo más que decentes. Su aroma a producción noventera salida de la mente de Tom Clancy y su capacidad para entretener.

En contra: Por mucho que se esfuerce el realizador, 'American Assassin' resulta tan genérica como aparenta. Su guión es un auténtico desastre, insulso, falto de innovación alguna y en absoluto equiparable al material original del novelista Vince Flynn.

'The Crucifixion' (2017)

A favor: La notable factura técnica del filme. Algún momento aislado particularmente efectivo y turbador. Su cariz de filme de terror sin alardes de consumo rápido.

En contra: Todos y cada uno de los clichés del cine de exorcismos condensados en una rutinaria hora y media. Los jumpscares: por favor, basta ya de subidas de volumen para asustar al personal. La protagonista llega a ser aborrecible.

Crítica en Espinof: 'The Crucifixion' cae en el eterno déjà vu del cine de posesiones menos inspirado

'Enganchados a la muerte' ('Flatliners', 2017)

A favor: Su 5% de media en RottenTomatoes da para hacer muchos chistes. Entregarnos al ridículo de su desarrollo durante un visionado en grupo puede hacer de 'Enganchados a la muerte' una experiencia irrepetible. Siempre es un placer ver a Ellen Page en pantalla.

En contra: Como remake es tan innecesario como fallido; como película individual es soporífera, falta de intensidad, insustancial y totalmente disparatada. Sus personajes son, directamente, aborrecibles y faltos de interés.

Crítica en Espinof: 'Enganchados a la muerte' es un desastre absoluto que no aporta nada a la original

'A Ghost Story' (2017)

A favor: Estamos ante un caso capaz de polarizar al extremo al público. Por un lado, un sector del respetable alabará su sensibilidad, su hermosa factura y su tratamiento sobre temas como el duelo y el paso del tiempo canalizado a través de una interpretación memorable de Rooney Mara.

En contra: En el polo opuesto, parte de los espectadores terminarán desesperados ante su estatismo y su frustrante ritmo —o la ausencia del mismo— de la cinta y no verán recompensada su paciencia una vez llegue el tercer acto. Puede dar una nociva sensación de ir deshinchándose progresivamente.

Crítica en Espinof: ‘A Ghost Story’, un mustio y hermoso revulsivo al melodrama de fantasmas

'La gran enfermedad del amor' ('The Big Sick', 2017)

A favor: Michael Showalter ya ha demostrado tener dotes para la comedia después de escribir las hilarantes 'Wet Hot American Summer' y su secuela televisiva, y aquí vuelve a arrancar carcajadas. Su medido balance entre amor, humor y ternura la convierten en una de las mejores comedias románticas de la casa Apatow. Sus interpretaciones principales están a la altura del conjunto.

En contra: El problema con todas las películas del género, que es su previsibilidad, también se manifiesta en 'La gran enfermedad del amor'. Que no todos los espectadores estén dispuestos a entregarse a las bondades de una comedia romántica, por muy decente que sea esta.

'El sistema solar' (2017)

A favor: Su propuesta de drama familiar con unos conflictos de lo más intensos atenuados por los despuntes cómicos parece, a priori, bastante interesante.

En contra: Edificar un filme en torno a sus intérpretes es un movimiento arriesgado y, de no cumplir todos los miembros del reparto, el conjunto podría flaquear hasta suprimir el interés. Su teatralidad podría resultar poco atractiva.

'Deep' (2017)

A favor: Una producción de animación nacional que demuestra que también puede hacerse este tipo de cine fuera de los grandes estudios con resultados más que aceptables. Sus entrañables personajes y su premisa post-apocalíptica harán las delicias de los más pequeños.

En contra: Como suele pasar en muchas cintas del género, el público adulto no encontrará suficientes alicientes como para disfrutarla plenamente de ella. A nivel técnico y narrativo, pese a estimable, 'Deep' tiene varios altibajos que ensombrecen el conjunto.

'Saura(s)' (2017)

A favor: La oportunidad de conocer más en profundidad a un maestro como Carlos Saura es excusa más que suficiente como para entregarse a las bondades de este documental. La premisa de utilizar a sus hijos para hacerlo aporta un plus de interés al conjunto.

En contra: Los que busquen análisis fílmico puro y duro pueden quedar insatisfechos ante la propuesta de 'Saura(s)', que no antepone la vis profesional del cineasta a la personal.

'American Valhalla' (2017)

A favor: Para los que adoramos la música de ambos, ver —y escuchar— a dos gigantes como Iggy Pop y Josh Homme —lider de los Queens of the Stone Age— explorar su colaboración en el album 'Post Pop Depression' y sus trayectorias en un documental es una experiencia impagable.

En contra: Como es evidente, si no comulgas con las figuras centrales del filme ni con el estilo de su creación musical, 'American Valhalla' no será de fácil digestión.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G: 'Thor: Ragnarok'. Porque Taika Waititi ha conseguido aportar ese frescor que estaba pidiendo a gritos el Universo Cinematográfico de Marvel con una de las mejores películas de la franquicia. Lo nuevo de la Casa de las Ideas no sólo es divertidísima, sino que, al fin, dota al Dios del Trueno de la importancia y el carisma que lleva pidiendo a gritos desde su primer largometraje en solitario.

John Tones: 'A Ghost Story': Todo lo contrario a una historia de fantasmas tradicional. Es decir, usa la iconografía clásica de la sábana, como en un tebeo, pero aquí no hay almas en pena ni deambular por húmedos castillos. A Ghost Story ess, más bien, una pequeña historia sobre la muerte y su impacto en el tiempo (spoiler: más bien poco).

Jorge Loser: 'The Crucifixion'. Porque aunque no cuenta nada que no hayamos visto en el cine de posesiones y exorcismos, es una oportunidad para adentrarse en la terrible historia real que la inspira, y observar el subgénero a través de una mirada más europea, que incluye escenas bastante impactantes que no verás en una película Warner del mismo redil.

Lucía Ros: 'The Big Sick'. Porque con el espíritu de las películas de los 90 y la modernidad de nuestro tiempo, apuesta por el regreso de las buenas comedias románticas.

Mikel Zorrilla: 'Thor: Ragnarok'. Por ser la mejor película de este superhéroe, sobre todo cuando apuesta por un humor colindante con lo paródico. Es cierto que tiene varios errores habituales del cine de Marvel en el tercer acto, pero pese a ello sigue siendo un gran entretenimiento.

Sara Martinez Ruiz: 'La cordillera'. Si bien imperfecta, un buen chute de cine estimulante y disfrutable. Un thriller político de autor cuyo ritmo no tiene que envidiar a otros grandes referentes del género, pero con un viraje hacia el realismo mágico más característico del cine sudamericano. Una propuesta arriesgada, en ocasiones algo descompensada, pero sin duda muy recomendable en su conjunto. Ricardo Darín, como de costumbre, brillante.

Juan Luis Caviaro: 'Blade Runner 2049'. Pese a no alcanzar el poder de fascinación que posee la original, con personajes más convencionales, es una secuela espectacular y hermosa que merece la pena verse en una sala de cine. Denis Villeneuve ha creado un cautivador blockbuster para adultos, algo raro de ver, y consigue que las torpezas del guion no se noten demasiado.