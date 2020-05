Todos los estrenos de Movistar+ en junio 2020: 'Joker', el final de 'Mira lo que has hecho' y más

Comenzamos el último fin de semana de mayo y llega la hora de conocer las novedades de los diferentes servicios de streaming para este próximo mes de junio. Ya conocemos los de Netflix, HBO y Disney+... así que es el momento de saber todos los estrenos de Movistar+.

En terreno de series, de momento (no han emitido comunicado al respecto) parece que hay pocas novedades. Destaca la tercera y última temporada de 'Mira lo que has hecho', que llega el 18 de junio. Por otro lado, entre los documentales de CineDoc&Roll no nos podemos perder 'La magia del sonido en el cine' ('Making Waves'), donde nos adentraremos en el sonido de nuestras películas favoritas.

Series

'Mira lo que has hecho' Temporada final

El estreno de serie original del mes de junio corresponde a la tercera y última temporada de 'Mira lo que has hecho', la mirada a la paternidad de Berto Romero. En esta nueva entrega prometen más guerra con los niños más presentes que nunca y el protagonista protagonizando una controversia mediática.

Todas las series de estreno en junio

'Mira lo que has hecho' T3 (18/6)

'Oficina de infiltrados' T5 (23/6)

Documentales

'Imelda Marcos. Poder en la sombra'

Lauren Greenfield dirige este documental que sigue la vida y gobierno de Imelda Marcos, primera Dama de Filipinas durante décadas como esposa de Ferdinand Marcos. Estrafalaria, socialité del mundo de la política y que vuelve a estar en la mente de todos con el gobierto de Duterte.

Estreno el 7 de junio

'La magia del sonido en el cine'

Un documental que nos adentra en el fascinante mundo de las ondas hertzianas a través de esos héroes de la mezcla de sonido de las películas más míticas. ¿De dónde sale el sonido de las espadas láser de 'Star Wars'? ¿Cómo se construyó el infierno de la playa del desembarco en 'Salvar al soldado Ryan'? Walter Murch, Ben Burtt, Kyrsten Mate y Victoria Rose Sampson participan en este documental.

Estreno el miércoles 17

Todos los documentales

'Natos y Waor: Underground Kings' (5/6)

'Imelda Marcos. Poder en la sombra' (7/6)

'Mi gran pequeña granja' (11/6)

'Roger Waters: Us + Them' (12/6)

'Liam Gallagher' (14/6)

'La magia del sonido en el cine' (17/6)

'The Cure. Aniversario en Hyde Park' (19/6)

'Bruce Springsteen. Western Stars' (21/6)

Películas

'Daniel no es real'

Miles Robbins y Patrick Schwarzenegger protagonizan esta cinta de terror psicológico que galardonó a Robbins como mejor actor en Sitges 2019. La película sigue la historia de Luke, que sufre una serie de violentos problemas familiares que le hacen recuperar a su amigo imaginario de la infancia para poder superar el dolor.

Estreno el lunes 22

'Saint Frances'

Ganadora de tres premios del festival SXSW 2019, llega el debut en el mundo del largometraje de Alex Thompson. Una comedia dramática sobre la búsqueda de la identidad de una treintañera escrita y protagonizada por Kelly O'Sullivan.

Estreno el martes 30

Todas las películas