Los grandes éxitos y fracasos del cine en 2019: Disney sigue sin rival y vuelve a batir récords de taquilla

Todavía quedan unos días para decir adiós de forma definitiva a 2019, pero en Espinof continuamos con nuestro repaso a lo más destacado de la cosecha cinematográfica de este año. Hoy toca dejar lo artístico de lado para centrarnos en el séptimo arte como negocio, destacando tanto los mayores éxitos como las principales decepciones en taquilla de estos 12 meses.

Aún queda la duda de si los ingresos mundiales de 2019 superarán a los del año pasado -aunque en Estados Unidos todo apunta a una bajada-, pero donde todo está clarísimo es en la supremacía de Disney. Hace años que nadie es capaz de hacer sombra a este estudio y esa tendencia ha ido incluso a más en 2019.

Nadie puede con Disney

Disney ya batió un récord de recaudación el año al conseguir que sus películas ingresasen más de 7.600 millones de dólares en taquilla, pero es una cifra que incluso se queda corta con lo que ha conseguido en 2019. Y es que a principios de mes se anunciaba que había sido el primer estudio en recaudar más de 10.000 millones en un año. No sería nada raro que superase los 11.000 gracias a 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'...

A día de hoy solamente la propia Disney parece en condiciones de superarse a sí misma, aunque volver a reunir en un mismo año producciones con tanto interés para el público como 'Vengadores: Endgame', el Episodio IX de Star Wars, 'Frozen 2' o 'El rey león' se antoja complicada.

No obstante, también lo era hace un año pensar que iba a mejorar lo conseguido en 2018 y así ha sido finalmente. Eso no quita para pensar que en 2020 bajará algo el ritmo pese a contar con títulos como 'Mulan', 'Viuda negra', 'The Eternals', 'Onward' o 'Artemis Fowl'.

Los grandes éxitos de 2019

'Vengadores: Endgame' de los Hermanos Russo: Costó 356 millones de dólares pero se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos con unos ingresos de 2.797M$

'Joker' de Todd Phillips. Costó apenas 55 millones de dólares y ha amasado ya 1.062M$

'El rey león' de Jon Favreau. Costó 260 millones de dólares y ha recaudado 1.656M$

'Nosotros' de Jordan Peele. Costó 25 millones de dólares para luego recaudar 255M$

'Estafadoras de Wall Street' de Lorene Scafaria. Costó 20 millones de dólares y ha recaudado 156M$.

'Parásitos' de Bong Joon-ho. Costó 11 millones de dólares y ha recaudado ya más de 112M$.

'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum': Costó 75 millones de dólares y ha recaudado 326M$

'Aladdin' de Guy Ritchie. costó 183 millones de dólares y ha recaudado 1.05M$

'Capitana Marvel' de Anna Boden y Ryan Fleck. Costó 152 millones de dólares y ha recaudado 1.128M$

'Spider-Man: Lejos de casa' de Jon Watts. Costó 160 millones de dólares y ha recaudado 1.131M$

'Frozen 2' de Jennifer Lee y Chris Buck. Costó 150 millones de dólares y ha recaudado ya 1.107M$

'Érase una vez en Hollywood' de Quentin Tarantino. Costó 90 millones de dólares y ha recaudado 372M$.

'Toy Story 4' de Josh Cooley. Costó 200 millones de dólares y ha recaudado 1.073M$

'It: Capítulo 2' de Andrés Muschietti. Costó 79 millones de dólares y ha recaudado 472 millones de dólares.

'Rocketman' de Dexter Fletcher. Costó 40 millones de dólares y ha recaudado 195M$.

'Puñales por la espalda' de Rian Johnson. costó 40 millones de dólares y ya ha recaudado 185M$.

Los grandes fracasos de 2019

'X-Men: Fénix oscura' de Simon Kinberg. Costó 200 millones de dólares y recaudó en todo el mundo apenas 252M$

'Terminator: Destino oscuro' de Tim Miller. Costó 185 millones de dólares y apenas generó 260M$ en ingresos

'Cats' de Tom Hooper. Costó 100 millones de dolares y lleva recaudados apenas 10,7M$.

'Playmobil: La película' de Lino DiSalvo. Costó 45 millones de dólares y ha recaudado 13M$.

'Los ángeles de Charlie' de Elizabeth Banks. Costó 57 millones de dólares y ha recaudado 48M$ hasta ahora.

'El niño que pudo reinar' de Joe Cornish. Costó 60 millones de dólares y recaudó 32M$.

'Géminis' de Ang Lee'. Costó 138 millones de dólares y ha recaudado hasta ahora solamente 173M$.

'Hellboy' de Neil Marhall: Costó 50 millones de dólares y recaudó 44,6M$.

'El jilguero' de John Crowley. Costó 45 millones de dólares y apenas ha recaudado 9,9M$

'Richard Jewell' de Clint Eastwood. Costó 45 millones de dólares y lleva recaudados 9,5M$

'UglyDolls: Extraordinariamente feos' de Kelly Asbury: Costó 45 millones de dólares y ha recuado 32M$.

'Nación cautiva' de Rupert Wyatt. Costó 25 millones de dólares y recaudó 8,7M$

'La cocina del infierno' de Andrea Berloff. Costó 38 millones de dólares y recaudó 15M$.