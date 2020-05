'Greyhound' se estrenará en Apple TV+: la película bélica escrita y protagonizada por Tom Hanks no pasará por cines

'Greyhound' tiene todos los ingredientes para ser una de las grandes sorpresas del año: Tom Hanks en el papel principal y a cargo del guión, el retorno a la dirección del oscarizado Aaron Schneider tras once años de ausencia, una factura técnica impecable, y una historia ambientada en la II Guerra Mundial, basada en una novela de C. S. Forester —'La reina de África'—. Pero, sorprendentemente, no veremos sus batallas navales en pantalla grande.

Gracias a una exclusiva del medio Deadline hemos conocido que, sin previo aviso, se ha cancelado el estreno en cines de 'Greyhound' de la mano de Sony Pictures, fijado originalmente en el 12 de junio —aprovechando el fin de semana del día del padre estadounidense—. En su lugar, el largometraje desembarcará directamente en el servicio Apple TV+ en una fecha aún por determinar.

Con esta maniobra, la plataforma de streaming de Apple da un paso más a la hora de reforzar su catálogo con producciones de primer nivel. Una selección aún limitada, pero no exenta de ofertas interesantes, particularmente en el campo campo de las series, como bien demuestran títulos como 'Servant', 'Mythic Quest: Banquete de cuervos' o 'Defender a Jacob'.

En 'Greyhound', una historia basada en hechos reales extraídos de la Batalla del Atlántico, Tom Hanks interpreta como el primer capitán de la historia en dirigir un convoy de barcos que transportan cientos de soldados al frente de la II Guerra Mundial. Sin ningún tipo de cobertura aérea durante 5 días, el capitán y sus naves deberán luchar contra los submarinos nazis para dar una oportunidad de ganar la guerra a los aliados.