'El irlandés': Anna Paquin acalla a los críticos por su papel y falta de diálogos en lo nuevo de Scorsese

'El irlandés' (The Irishman), de Martin Scorsese, sigue dando que hablar. No por sus efectos visuales o la reunión entre el cineasta y sus actores fetiche Robert De Niro y Joe Pesci, o las opiniones del director sobre Marvel. Ahora toca comentar la falta de diálogos dado al personaje de Anna Paquin. La actriz ganadora del Oscar encarna la versión adulta de Peggy Sheeran, hija del personaje Frank Sheeran (De Niro).

Más controversias, ¡es la guerra!

Según el guión de 'El irlandés' (The Irishman)' de Steven Zaillian, la adulta Peggy Sheeran es una presencia silenciosa durante la segunda mitad de la película y algunos han tomado esa falta de líneas como una prueba más de que Scorsese no presta mucha atención a sus personajes femeninos, mientras que otros han encontrado en el silencio una muestra de poder del personaje.

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL PERSONAJE PUEDEN SER SPOILERS

A través de sus miradas, Peggy se convierte en una jueza silenciosa de los crímenes de su padre y la forma de comportarse de Paquin habla mucho de las verdades que ha descubierto sobre él. Un reciente artículo del Daily Mail mostraba cierta indignación porque Paquin solo tiene seis líneas de diálogo en 'El irlandés', lo que llevó a la actriz a responder directamente a la polémica en twitter.

The Irishman viewers are left baffled as lead actress Anna Paquin speaks only SIX WORDS in her entire 10 MINUTES airtime during three and a half hour film https://t.co/f2HCn3WJLa — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 9, 2019

Respondiendo a una teoría en la que el director le habría ordenado que no hablara en la película, Paquin contestó:

"No, nadie estaba 'ordenando' nada, hice una audición para tener el privilegio de unirme al increíble elenco de 'The Irishman' y estoy increíblemente orgullosa de ser parte de esta película".

Nope, nobody was doing any “ordering”. I auditioned for the privilege of joining the incredible cast of .@TheIrishmanFilm and I’m incredibly proud to get to be a part of this film. https://t.co/yx54jE4ugy — Anna Paquin (@AnnaPaquin) November 9, 2019

Scorsese también intervino en la controversia de los diálogos durante una conversación con Spike Lee en el Teatro DGA en Nueva York el mes pasado.

"Seguí preguntando a Steve Zaillian si podíamos incluirla más en la historia, Decidí que ella no tiene nada que decirle. Ves a tu padre hacer algo así, lo siento. ... Le ves aplastar la mano del chico así, otros chicos tal vez, pero esta chica no lo va a aceptar. Ella lo mira. Ella sabe que él está tramando algo y Lucy estuvo genial, pero las miradas de Anna fueron increíble. (...) Hay algo de lo que no se puede hablar. Ella lo sabe. Ella sabe quién es. Él sabe que ella sabe. Incluso cuando ella está sentada allí y la policía habla de Joey Gallo... ves que le está mirando ".

La polémica sobre el papel de Paquin en 'El irlandés' no es muy diferente de los titulares durante el verano con respecto al papel limitado de Margot Robbie como Sharon Tate en 'Érase una vez en Hollywood' (Once Upon a Time in Hollywood). Se estrena esta semana en algunos cines selectos y llegará a Netflix en streaming el 27 de noviembre.