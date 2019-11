Martin Scorsese aclara su crítica a Marvel: "La situación en este momento es brutal y hostil para el arte"

Martin Scorsese, que a sus 76 años va a presentar su último trabajo, 'The Irishman' en unos días, creó una mazurca en las redes sociales con una incendiaria opinión sobre el cine de superhéroes que arrasa en taquilla, provocando una cascada de declaraciones y contradeclaraciones a los que se le sumaron otros cineastas como Francis Ford Coppola y Ken Loach.

"Permitidme explicarme"

Ahora, en una columna publicada en The New York Times, titulada, "permitid que me explique" Scorsese ha defendido los comentarios que hizo a principios de octubre en la entrevista con la revista Empire. en las que afirmó que las películas de Marvel no son cine:

"Me hicieron una pregunta sobre las películas de Marvel. Yo respondí. Dije que intenté ver algunas de ellas y que no son para mí, que a mí parecer están más cerca de los parques temáticos que de las películas, tal y como las he conocido y amado durante toda mi vida. Y que al final, no creo que sean cine "

Su pieza de NYT va a revitalizará el incendio en las redes sociales y ampliará el debate sobre el valor artístico del contenido de Marvel Studios que ha tomado las listas de éxitos de Hollywood en la última década. Aunque el director admite que las producciones de superhéroes no le interesan por cuestión de "gusto personal" y porque, por razones generacionales, entiende el cine de otra manera:

"Si fuera más joven, si hubiera nacido más tarde, puede que me hubieran emocionado esas películas e incluso que hubiera querido hacer alguna. Pero crecí cuando lo hice y desarrollé un sentido del cine -de cómo era y como debería ser- que está tan lejos del Universo Marvel como lo está La Tierra de Alfa Centauri. Para mí, para los cineastas a los que llegué a amar y respetar, para mis amigos que comenzaron a hacer películas casi al mismo tiempo que yo, el cine trataba de revelación: revelación estética, emocional y espiritual.

Se trataba de personajes: la complejidad de las personas y su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, la forma en que pueden lastimarse unos a otros y amarse y de repente encontrarse cara a cara con ellos mismos. Se trataba de confrontar lo inesperado en la pantalla y en la vida, que se dramatizaba e interpretaba, (se trataba) de ampliar el sentido de lo que era posible en la forma de arte. Y esa era la clave para nosotros: era una forma de arte".

Cine, arte, superhéroes y monopolio comercial

La visión del cine de Scorsese está definida por las claves del cine de autor, y para él Marvel enfatiza un enfoque comercial en el que los directores están al servicio de la marca y su enfoque de la mitología responde ante la visión del director creativo, Kevin Feige, el arquitecto jefe del universo compartido que conecta las 23 películas de Marvel lanzadas hasta la fecha. Por ello, el director explica:

"Cualquiera de los elementos que definen el cine como lo sé están en las imágenes de Marvel. Lo que no hay es revelación, misterio o peligro emocional genuino. Nada está en riesgo. Las imágenes están hechas para satisfacer un conjunto específico de demandas, y están diseñadas como variaciones en un número finito de temas. Es probado con audiencias, examinado, modificado, reexaminado y remodificado hasta que está listo para su consumo.

Otra forma de explicarlo es que son algo que las películas de Paul Thomas Anderson o Claire Denis o Spike Lee o Ari Aster o Kathryn Bigelow o Wes Anderson no son. Cuando veo una película de cualquiera de esos cineastas, sé que voy a ver algo absolutamente nuevo y ser llevado a áreas de experiencia inesperadas y tal vez incluso innombrables. Mi sentido de lo que es posible al contar historias con imágenes en movimiento y sonidos se ampliará".

Las películas de Marvel han dado 23 mil millones en taquilla global. Sorprendentemente, los 23 lanzamientos de la marca han abierto el número 1 en la taquilla USA. Para el director de 'Taxi Driver', sin embargo no suponen más que una amenaza para la forma del cine como arte. Sin embargo, en lugar de expresar esto con indignación, lo comenta con resignación a modo casi de amarga elegía para el cine.

"Si solo sirves a la gente un único tipo de contenido es normal que vuelvan a por más de ese único contenido. La situación, lamentablemente, es que ahora tenemos dos campos separados: hay entretenimiento audiovisual mundial y hay cine. Todavía de vez en cuando se superponen, pero eso se está volviendo cada vez más raro. Y me temo que el dominio financiero de uno se esté usando para marginar e incluso menospreciar la existencia del otro.