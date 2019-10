"Son como hamburguesas". Ken Loach se une a Scorsese y Coppola contra las películas de superhéroes

Parece que, poco a poco, se está formando un grupo de autores veteranos contra el cine de superhéroes que tantas alegrías está dando a la industria de Hollywood. Primero fue Martin Scorsese, diciendo que Marvel "no hace cine", luego Frances Ford Coppola apoyó a su compatriota añadiendo que la producción de ese estudio es "despreciable", y ahora llega Ken Loach con una opinión similar.

"No tiene nada que ver con el arte"

El inglés sigue presentando por todo el mundo su nuevo drama social, 'Sorry We Missed You', y durante una entrevista le preguntaron por el género de superhéroes, que obviamente no tiene nada que ver con la clase de cine que hace Loach. El cineasta de 83 años dejó esta respuesta sin referirse concretamente a Marvel, como sí hicieron Scorsese y Coppola:

"Las encuentro aburridas. Están hechas como mercancías... como hamburguesas... Va de hacer una mercancía que dará beneficios a una gran corporación: es un ejercicio cínico. Son ejercicios mercantiles y no tiene nada que ver con el arte del cine."

Desde luego no cabe sorprenderse con el punto de vista de Ken Loach, encaja con el discurso de sus obras y, en cierto modo, no le falta razón: la mayoría de las películas que critica están destinadas a hacer dinero, el arte es lo de menos. El problema, como pasa con sus distinguidos colegas, es que generaliza y no tiene en cuenta que hay excepciones, y autores con talento trabajando con esos materiales. Por cierto, 'Sorry We Missed You' llega a la cartelera española (con el título original) el próximo 31 de octubre.

Scorsese habla de juventud confundida y protagonistas femeninas en sus películas

Por otro lado, Martin Scorsese sigue dando que hablar. El director de la esperadísima 'The Irishman' (15 de noviembre) ha explicado de dónde procede su antipatía hacia "los parques de atracciones" protagonizados por superhéroes, ahora sin apuntar a Marvel sino a todos los que adaptan cómics: están llenando las salas de cine y confundiendo a los jóvenes. Sus palabras:

"Ahora mismo, los cines parecen apoyar mayormente al parque temático, al parque de atracciones, las películas de cómics. Están apoderándose de los cines. Creo que pueden tener esas películas; está bien. Es solo que eso no debería convertirse en lo que nuestra gente joven cree que es el cine. Sencillamente, no..."

Asimismo, Scorsese está acaparando titulares por una pregunta sobre la escasez de protagonistas femeninas en sus películas. El neoyorquino rechazó reflexionar o explicar el porqué si bien no pudo evitar aportar su perspectiva: