'Joker': Joaquin Phoenix improvisó una de las escenas más importantes de la película

'Joker' está haciendo historia. Va camino no solamente de convertirse en la película calificada R más taquillera de todos los tiempos, sino que a nadie le sorprendería ya que superase los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial. Luego está generando todo tipo de opiniones -aunque predominan las positivas-, pero lo que nadie está discutiendo es la magnífica interpretación de Joaquin Phoenix.

El actor se sumergió por completo en la problemática mente de Arthur Fleck para darnos una actuación inolvidable que como mínimo debería merecerle una nominación al Oscar. Y es que su aportación al personaje fue hasta el punto de que Todd Phillips, director y co-guionista de 'Joker' decidió ignorar una escena del guion cuando vio la improvisación del actor, tal y como explica al portal Screenplayed:

#Joker Director #ToddPhillips breaks down the screenplay and discusses how #JoaquinPhoenix improvised the iconic bathroom-dance scene. 🤡 pic.twitter.com/yMemZ5ptyI