Marvel acaba de anunciar su nuevo calendario de estrenos tras el éxito de 'Deadpool y Lobezno'. Estas son todas las películas del MCU que se estrenarán de aquí hasta 2027

El enorme éxito de 'Deadpool y Lobezno' ha hecho que en Marvel vuelvan a ver con esperanzas el futuro de su universo cinematográfico. De hecho, Disney ha aprovechado su bombazo en taquilla para anunciar el nuevo calendario de estrenos en cines de Marvel, demostrando una fe inquebrantable en uno de sus proyectos más problemáticos.

Lo primero que llama la atención del anuncio es que Marvel no ha vuelto a retrasar el estreno de 'Blade', una película que ha sufrido tantos problemas a lo largo de los años que muchos empezaban a pensar que igual acababa cancelada. Además, se han eliminado un estreno previsto hasta entonces para el 24 de julio de 2026, aunque a cambio se ha reservado otros dos lanzamientos aún por identificar para el 23 de julio y el 5 de noviembre de 2027.

Tres películas por año de media

El resto de estrenos cinematográficos previstos mantienen la misma fecha que tenían hasta ahora, dejando el calendario de estrenos en cines de Marvel de aquí hasta 2027 con una media de tres largometrajes por año:

'Capitán América: Brave New World' el 14 de febrero de 2025

''Thunderbolts*' el 2 de mayo de 2025

'Los Cuatro Fantásticos: First Steps' el 25 de julio de 2025

'Blade' el 7 de noviembre de 2025

Película de Marvel por concretar el 13 de febrero de 2026

'Vengadores: Doomsday' el 1 de mayo de 2026

'Vengadores: Secret Wars' el 7 de mayo de 2027

Película por concretar de Marvel el 23 de julio de 2027

Películas por concretar de Marvel el 5 de noviembre de 2027

Lo más probable es que una de esas películas misteriosas sea 'Spider-Man 4', pero imagino que todavía hay detalles por concretar y desde Marvel no han querido arriesgarse a que haya sensación de problemas con la nueva aventura del superhéroe interpretado por Tom Holland.

Por cierto, no me olvido de las series de Marvel, pero al respecto no se ha anunciado cambio alguno. Quizá el próximo 9 de agosto, que es cuando Disney celebra la D23, haya novedades al respecto.

