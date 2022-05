Marvel se adentra en el terror, la vida tras el porno y un drama bélico con duración de miniserie: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Finalmente, Sam Raimi ocupó el asiento del director, y no es, ni mucho menos, ajeno al mundo de los superhéroes. Además de firmar la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, el realizador dirigió la fantástica 'Darkman'.

La banda sonora está compuesta por el siempre interesante Danny Elfman, y supone su noveno trabajo para una adaptación de cómics. Las anteriores fueron las 'Batman' de Tim Burton, la saga 'Men in Black', 'Hulk', 'Wanted', 'Hellboy 2', 'Liga de la Justicia' y 'Vengadores: la era de Ultron'.

El título de la película homenajea, a su manera, la obra de H.P. Lovecraft 'At the Mountains of Madness'.