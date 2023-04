La película de terror de 2023 que ha impresionado a Stephen King: "No podía apartar mis ojos de ella"

El genial escritor Stephen King ha estado muy vinculado al cine a lo largo de los años. Muchas de sus novelas han dado el salto a la gran pantalla y él mismo dirigió la singular 'La rebelión de las máquinas'. Además, nunca ha tenido problemas en compartir su opinión sobre las películas que ve y ahora ha querido dejar claro que una de terror que va a estrenarse este 2023 le ha impresionado.

"Es absolutamente brillante"

La película que ha llevado a King a decir que "no podía apartar mis ojos ella" es 'Late Night with the Devil' y se estrenó mundialmente este mes pasado durante el SXSW de este año. Eso sí, el escritor no la vio allí, pues le mandaron un screener para disfrutarla en su cada y esto es lo que dijo al respecto:

LATE NIGHT WITH THE DEVIL: Me mandaron un a screener. Es absolutamente brillante. No podía apartar los ojos de ella. Eso puede variar según la persona, como se suele decir, pero te animo a verla en cuanto puedas.

Escrita y dirigida por Cameron Cairnes y Colin Cairnes, 'Late Night with the Devil' sigue la historia de Delroy, un presentador nocturno que intenta evitar caer en el olvido pero el programa que presenta es utilizado por la gente básicamente para quedarse dormida. Todo se complica con una emisión durante Halloween de 1977 que sale horriblemente mal y desata el mal en el dormitorio de toda la nación. Con esa premisa es difícil no acordarse de la reciente 'Historia de lo oculto'.

Al frente del reparto de 'Late Night with the Devil' tenemos a David Dastmalchian, visto hasta ahora en títulos como 'El escuadrón suicida' o 'Dune', y que este año también aparecerá en la esperadísima 'Oppenheimer'. A su lado también encontraremos a Laura Gordon, Ian Bliss y Fayssal Bazzi.

Por el momento no hay una fecha concreta para el estreno en cines de 'Late Night with the Devil', pero ninguna sorpresa si en España acaba reservada para lanzarse primero en el Festival de Sitges.

