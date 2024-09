El público dicta sentencia sobre 'Bitelchús Bitelchús' y afirma que la película con Jenna Ortega es una de las mejores de Tim Burton. Solamente hay cinco con una valoración más alta

Los años de gloria de Tim Burton hace tiempo que quedaron atrás, pero el enorme éxito de 'Miércoles' hizo que su nombre volviese a sonar con mucha fuerza en Hollywood y eso acabó llevando a que finalmente saliera adelante 'Bitelchús Bitelchús'. La secuela de uno de sus primeros trabajos está arrasando en taquilla y además ha conquistado al público, hasta el punto de que los espectadores de Estados Unidos la han valorado como uno de sus mejores trabajos.

En concreto, la película protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega ha conseguido una B+ en Cinemascore, lo cual supone que solamente hay otros cinco trabajos de Burton que recibieron una valoración más alta en ese servicio. Y además se da la particularidad de que 'Bitelchús' no es uno de ellos...

Antes de repasar todos ellos conviene tener en cuenta que hay tres largometrajes dirigidos por Burton que no recibieron una valoración en Cinemascore, por lo que no esperéis ver por ahí a 'La gran aventura de Pee-Wee', 'Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet' y 'Big Eyes'. En los dos últimos casos se debe a que se no se estrenaron en suficientes cines -el mínimo es de 1.500 salas- para que sean elegidas de forma automática para tener una nota en dicho servicio.

De mejor a peor según el público

Una vez hechas todas las aclaraciones, una de las cosas más llamativas es que una de las cinco mejor valoradas de Burton sea su remake en acción real de 'Dumbo', ya que no es una película que dejase mucha huella. Sin embargo, no desvelemos más y pasemos a ordenarlas todas de mejor a peor según los usuarios de Cinemascore:

1) 'Batman' con una A

2) 'Eduardo Manostijeras', 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Alicia en el país de las maravillas' y 'Dumbo' con una A-

3) 'Ed Wood', 'Big Fish', 'La novia cadáver', 'Frankenweenie', 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' y 'Bitelchús Bitelchús' con una B+

4) 'Bitelchús', 'Batman vuelve' y 'Mars Attacks' con una B

5) 'Sleepy Hollow', 'El planeta de los simios' y 'Sombras tenebrosas' con una B-

Por mi parte me parece especialmente incomprensible que 'Bitelchús', 'Batman vuelve', 'Mars Attacks' y 'Sleepy Hollow' fuesen tan mal valoradas, por no decir que 'Ed Wood' es fácilmente uno de sus dos mejores trabajos, pero bueno, el público es soberano y esto es lo que hay.

