Esta adaptación de una inquietante saga de fantasía lo tenía todo para triunfar, pero se quedó en una única película y la puedes ver en Disney+

Un director de renombre, un reparto de campanitas, un apartado visual despampanante, una historia que adaptaba una saga superventas... a veces, nada de todo esto es suficiente para garantizar el éxito de una película. 'El hogar de Miss Peregrine' prometía muchísimo y al final se quedó a medio gas. Si queréis echarle un vistazo, la tenéis disponible en Disney+.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

El extraño mundo de Jacob

Jacob es un joven que estaba muy unido a su abuelo. Tras su fallecimiento, decide salir en busca del hogar de Miss Peregine, el lugar del que su abuelo siempre le había hablado y al que asisten niños de lo más peculiares.

'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' ('Miss Peregrine's Home for Peculiar Children', 2016) es una película dirigida por Tim Burton y guionizada por Jane Goldman ('Kingsman: Servicio Secreto'). Adapta el primer libro de la saga homónima de Ransom Riggs, compuesta por dos trilogías.

La primera trilogía de la saga. En España se quedó sin publicar el sexto libro

En su momento, esta película parecía que iba a ser un retorno a los orígenes para Tim Burton, con otra de esas historias sobre inadaptados que tan bien se le daban. Todo invitaba a confiar en que estaría más cercana al Burton de 'Eduardo Manostijeras' que al de 'Alicia en el país de las maravillas'.

Además, tenía un reparto de lujo en el que coincidían nombres como Eva Green ('300: el origen de un imperio'), Asa Butterfield ('Sex Education'), Samuel L. Jackson ('Vengadores'), Alison Janney ('Mom'), Judy Dench ('Skyfall'), Terence Stamp ('El halcón inglés'), Rupert Everett ('Napoleón'), Chris O'Dowd ('La boda de mi mejor amiga') y Ella Purnell ('Fallout').

Si bien la película tuvo una acogida correcta en taquilla (296 millones frente a los 110 que había costado), tanto crítica como público coincidieron en que la cinta se alineaba más con la tendencia del director en sus últimas películas (y seguiría así, ya que su siguiente cinta fue 'Dumbo').

Es cierto que Burton siempre ha brillado por el apartado visual, pero el encanto de las que hizo en su etapa de esplendor era que no se quedaba solo en una estética llamativa o una caracterización de personajes extravagante, sino que había corazón en el núcleo de la película y diversas capas en las que profundizar.

Aquí volvimos a tener una película donde lo visual estaba por encima del contenido de la historia. Porque sí, muy chulo el diseño de producción, muy vistosa la apariencia de todos esos niños peculiares y de Eva Green como Miss Peregrine pero se quedaba en eso, un libro con la portada bonita pero las páginas en blanco.

No nos importaba realmente nada de lo que sucedía en la película, porque el drama de los personajes era muy plano y no encajaba lo suficiente como para hacernos empatizar. Se supone que había un romance juvenil, pero su desarrollo era tan emotivo como ver secarse la pintura.

Desde luego, tampoco ayudaba que la duración excediera las dos horas, porque daba tiempo a que la historia se complicase en exceso sin que ello fuera acompañado de un mayor interés por nuestra parte. No me extraña que no continuaran adaptando las otras novelas, porque nadie se quedó con ganas de ver cómo seguía todo esto.

No es que todo en 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' sea un desastre, ya que el primer tramo de la película sí que consigue deslumbrarte y podría haber llegado a buen puerto, pero se contenta con ser simple y llanamente correcta cuando podría ver sido mucho más si tan solo hubieran puesto algo más de alma y menos de efectos especiales.

En Espinof | 'Bitelchús Bitelchús', todo lo que sabemos de la secuela del clásico de Tim Burton con Michael Keaton y Jenna Ortega

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2023