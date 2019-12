"Ser actriz es un trabajo masoquista pero yo he tenido suerte". Eva Green ('Próxima')

Protagonizó 'Penny Dreadful', todo un fenómeno de la televisión norteamericana reciente, fue chica Bond en 'Casino Royale', y ha trabajado con autores como Bernardo Bertolucci, Greg Araki o Roman Polanski. La actriz Eva Green estrena en los cines españoles su nuevo trabajo, 'Proxima', sobre la relación entre una astronauta y su hija pequeña en los días previos a una ambiciosa misión espacial.

Durante la presentación de la cinta en el pasado Festival de San Sebastián pudimos hablar con ella, la gran estrella mediática, pero también con la directora detrás de 'Proxima', Alice Winocour. Guionista de la nominada al Oscar 'Mustang', al hablar con la realizadora francesa nos dimos cuenta de que en su película todo está mucho más medido de lo que parece, de su obsesión con los símbolos y la caducidad del cuerpo.

Eva Green: "Lloré al leer el guión, mi personaje es una superheroína."

ESPINOF: ¿Cómo entiendes esta corriente de películas que exploran la humanidad desde el espacio? Los últimos trabajos de Denis o Gray han sido dramas espaciales.

EVA GREEN: El espacio es un lugar fascinante y los astronautas son exploradores que viven por y para ello. Forma parte de nuestra naturaleza querer mirar más allá, pero creo que antes de eso tenemos que saber mirar y cuidar nuestro planeta; durante el rodaje conocimos al astronauta francés Thomas Pesquet y nos comentaba que le encantaba hacer fotos desde el espacio, fotos que también le servían para darse cuenta de lo frágil que es.

E: Es una película sobre los sacrificios que hacemos para sacar adelante una carrera profesional ¿Has sentido que has tenido que hacer lo mismo para sobrevivir como actriz?

EG: Sí, hay algo muy desgarrador en ella precisamente porque su profesión le impide vivir a tiempo completo con su hija. Mi trabajo es diferente, viajo mucho (es lo que más me gusta), pero no tengo el conflicto que tiene ella.

E: ¿Qué le hizo sumarse a este proyecto?

EG: Desde que leí el guión me enamoré de la relación entre Sarah y Estella y fue lo que hizo que me quedara. Es algo muy poderoso, hay un gran vínculo, incluso lloré al leerlo; ella es una superheroína al ser una astronauta, pero a la vez una madre coraje.

E: ¿Crees que una astronauta puede simbolizar a una heroína per se? Simplemente por el hecho de poder volar.

EG: Sí, y es lo que hará que muchas mujeres se identifiquen, puesto que es un tema muy moderno. Muchas mujeres tienen que elegir entre crecer profesionalmente o hacer una familia; la película pretende incitar a eso, a la necesidad de cuidar a la familia pero no vivir para ella, en este caso tenemos al personaje de su ex marido que es un tipo fantástico siempre dispuesto a cuidar a su hija.

E: ¿Cómo has cambiado como actriz desde que el mundo te descubrió como Bertolucci hasta que has viajado a Rusia a vestirte de astronauta?

EG: Soy más vieja [Ríe]. No lo sé, la verdad, pero tengo mucha suerte de seguir trabajando y que tanta gente cuente conmigo. Es un negocio muy duro y estresante, pero sí, sigo aquí; es un trabajo que requiere mucha energía, fe y fuerza. Es un trabajo masoquista pero yo he tenido suerte porque he trabajado con muchos directores que me han permitido explorar mundos diferentes.

E: ¿Crees que existe machismo en instituciones como la NASA?

EG: Segurísimo, abuso de poder y acoso sexual son dos elementos presentes en todas las compañías y partes del mundo. Sí que es cierto que con el movimiento #metoo está habiendo cambios y mejorando alguna de las condiciones de las mujeres, pero vivimos en un mundo de hombres porque son más fuertes físicamente. Cuando me puse ese traje y me metí en una piscina me di cuenta de que eso no estaba pensado para una mujer y que tienen que trabajar más duro y ser más fuertes.

E: La cinta se rodó en localizaciones reales y sí que es cierto que has trabajado anteriormente en exteriores pero seguro que nunca en unas instalaciones como las de la Federación Espacial Rusa en Kazajstán.

EG: Fue verdaderamente increíble, era como estar en otro planeta porque no es un destino turístico en absoluto y me sentí muy privilegiada. Nosotros grabamos muy pronto por la mañana y fue algo mágico.

E: ¿Crees que el cambio en la forma de consumir cine o tele ha cambiado vuestra forma de actuar?

EG: Me da verdadero miedo porque el cine está muriendo y yo misma soy cómplice porque casi nunca voy a las salas y veo todo en la televisión. Como dijo Soderbergh, sí, el cine cambia desde que lo vemos en un teléfono móvil. Yo no he cambiado mi forma de actuar, lo más difícil es trabajar con fondos verdes, algo que a pocos actores les gusta pero el tiempo es dinero y es la forma de ahorrar.

E: ¿Cómo trabajaste con la niña para conseguir algo tan íntimo y real?

EG: Tuvimos el lujo de ensayar durante un mes entero y fue algo fantástico porque pudimos descubrirnos y encontrar nuestra intimidad. Buscamos el día a día, la normalidad, lo rutinario… ella es una niña con mucho encanto y eso hace que robe toda la atención.

Alice Winocour: "Proxima es una celebración de nuestro planeta."

ESPINOF: Le preguntábamos a Eva Green acerca del cine en el espacio ¿por qué crees que los autores contemporáneos se están interesando tanto en los dramas espaciales?

ALICE WINOCOUR: Probablemente es porque al estar el planeta en cada vez peor estado, pensamos más en otras opciones y no se trata de ciencia ficción porque el próximo proyecto de la agencia espacial europea es colonizar la luna y después viajar a Marte. Hemos celebrado el cincuenta aniversario del primer alunizaje y hay algo muy interesante porque desde allí pudimos ver la Tierra pero cuando lleguemos a Marte sólo se verá oscuridad y ese es uno de los temas claves de mi película, el desapego porque quería mostrar que no es fácil vivir en la Tierra.

Proxima es el nombre de la galaxia más cercana a la tierra que no está tan lejos comparado con marte y para mi era la metáfora ideal de la relación entre una madre y una hija, alguien cercano pero a la vez lejano. La película es una celebración de nuestro planeta porque para convertirse en un astronauta has de entender que perteneces a él y que tu cuerpo está diseñado para vivir en la Tierra. En las películas los astronautas aparecen como superhumanos pero en verdad es una experiencia de debilidad y fragilidad porque no somos personas del espacio, somos humanos y las condiciones allá afuera son inhumanas porque duele, el cuerpo se expande, las células envejecen, la visión se debilita y pierdes el equilibrio; trato de explicar como la mujer se vuelve en un objeto espacial, por eso insisto en escenas como las del exoesqueleto, la ducha en betadine... porque así se convierte en una especie de mutante.

E: ¿Crees que el interés por el espacio tiene algo que ver con el hecho de haber eliminado nuestro lado espiritual y que vemos allí la única opción de encontrar respuestas?

AW: Sí, pero las respuestas no están en el espacio. Cuando estás a punto de despegar de la Tierra te das cuenta de que perteneces a ella. Es algo parecido a morir que te hace descubrir lo que amas la vida, al final esta gente tiene que cruzar la atmósfera, nuestra protección y, por otro lado, no podemos olvidar en lo difícil que es volver.

En la película vemos un lanzamiento real, todo lo que se ve es real porque grabamos en un centro de entrenamiento real y se siente verdaderamente peligroso cuando ves la cantidad de fuego que genera un lanzamiento.

E: ¿Tienes una hija? ¿Está la relación construida desde tu experiencia personal?

AW: Soy hija y tengo una hija y sí, la película se inspira mucho en ella y quería hablar de nuestra relación como algo físico que es algo que me interesa mucho del cine, el cómo se relacionan los cuerpos y por eso filmé una escena en una piscina porque es una forma de representar el líquido amniótico.

E: ¿Han visto tu madre y tu hija la película?

AW: Sí, de hecho le pedí a mi hija que la protagonizase pero ella me dijo que si alguna vez hacía una película no me quería a mi como directora.