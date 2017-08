Taquilla: 'La torre oscura' es nº1 en la semana más floja del año en EE.UU. y 'Wolf Warriors 2' arrasa en China

A pesar de la problemática producción, las duras críticas y el desinterés general, 'La torre oscura' puede presumir de haber logrado el codiciado nº1 de la taquilla en Estados Unidos. La recaudación es ridícula para un espectáculo de Hollywood pero después de todo lo ocurrido parece una estupenda noticia para Sony.

La adaptación de la saga de Stephen King con Idris Elba y Matthew McConaughey como protagonistas logró 19,5 millones de dólares en el fin de semana más flojo del año en el mercado norteamericano y destronó a 'Dunkerque'; el thriller bélico sólo perdió un 33,9% de ingresos en su tercera semana en cartelera, un excelente dato que confirma la buena relación de Christopher Nolan con el público.

'Girls Trip' se confirma como una de las grandes sorpresas de 2017 en EE.UU., ahora mismo lleva prácticamente la misma recaudación que 'La boda de mi mejor amiga' ('Bridesmaids', 2011), un éxito que acabó sumando 169M$ sólo en el "mercado doméstico". Un puesto más abajo aparece la otra novedad del TOP 10, 'Kidnap', con Halle Berry como heroína de acción. Por su parte, Kathryn Bigelow no está teniendo suerte en su regreso: 'Detroit' es 8ª y con un promedio muy pobre.

En la taquilla internacional, cabe destacar el fenómeno de 'Wolf Warriors 2', a punto de convertirse en la película más taquillera de la historia en China. Dirigida por Wu Jing, la secuela arrasó en su estreno con 142M$ y es el primer film que supera los 450M$ después de sólo 11 días en la cartelera china. Impresionante.

TOP 5 de la taquilla en España

TOP 5 Weekend Provisional

1-Spider-Man 1,1M€

2-Transformers 1,0M€

3-Dunkerque 0,7M€

4-Atomica 0,5M€

5- Gru3 0,4M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 7 de agosto de 2017

En España, sorprende el fracaso de Michael Bay con la nueva entrega de la saga 'Transformers', 'El último caballero' ('Transformers: The Last Knight'). Aunque los superhéroes no suelen triunfar en este país, parece que 'Spider-Man Homecoming' está gustando y sigue en la cima del ranking por segunda semana consecutiva.