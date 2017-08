¡Demolida! Los críticos confirman que 'La torre oscura' es un desastre

Se acabaron las dudas. La última pista de que 'La torre oscura' es un desastre nos la daba la fecha del embargo impuesto por Sony para la publicación de críticas. Normalmente, si se fija una fecha tan cercana al estreno (este fin de semana llega a los cines de EE.UU.) es porque las reseñas son muy negativas y se intenta minimizar el posible impacto en taquilla.

Resultaba sospechoso que no hubiese un tráiler hasta tres meses antes del estreno o que el film sólo durase 95 minutos cuando se basa en una saga de ocho novelas; luego nos enteramos de los problemas durante la producción y ahora los críticos han confirmado nuestros peores temores. Ahora mismo, la película tiene un 21% de reseñas positivas en RottenTomatoes y un 35 sobre 100 en Metacritic, valoraciones muy contundentes.

A continuación puedes leer algunos extractos de las opiniones (sin spoilers) que ya circulan por Internet:

The Hollywood Reporter: "Dios sabe que los libros ofrecen más inventiva de lo que podría caber en un único film, pero en su esfuerzo por introducir este mundo a quienes lo desconocen, los cineastas hacen que el contenido parezca no arquetípico sino genérico y adoquinado."

Collider: "The Dark Tower ni siquiera tiene la cortesía de ser divertidamente mala. Eso habría requerido cierto nivel de ambición, algo que la película evita en casi todo momento. En su lugar, simplemente existe, ansiosa por ser ignorada u olvidada."

Indiewire: "Una película desastrosa (...) Sorprende que 'The Dark Tower' tenga tan poca energía, o que no transmita ninguna sensación mágica, o que no presente un mundo más amplio más allá de lo que Jake es capaz de experimentar."

Variety: "Es un videojuego paranoico y metafísico altamente competente y que se puede ver, que no se prolonga mucho en su bienvenida, incluye algunos efectos visuales morbosamente entretenidos y (debe decirse) tiene un impacto emocional cercano a cero."

Screencrush: "Incluso cuando la película que le rodea es una absoluta basura y un sinsentido, es divertido ver a Idris Elba. (...) La película me dejó confundido y con frecuencia molesto, pero no necesariamente aburrido."

The Guardian: "Un trabajo excepcionalmente soso (...) Es raro que un film tan enrevesado consiga ser tan decididamente aburrido. Por suerte, desaparece de tu mente en cuanto termina."

Birth.Movies.Death: "Tras décadas de espera, tras meses de mantener cruzados los dedos y esperar lo mejor, me proporciona ningún placer informar que realmente 'La Torre Oscura' no funciona."

USA Today: "Incluso con estrellas de primer nivel, 'Dark Tower' se derrumba con el peso de su mediocridad (...) La película de Nikolaj Arcel sólo toca la superficie de la mitología de 'Dark Tower'."

Chicago Tribune: "Muy poco memorable (...) El reparto es muy bueno (...) ¿La película es lo suficientemente buena para cumplir aquello para lo que está diseñada? En realidad no."

Mashable: "Las endebles caracterizaciones pueden haber sido mitigadas por aligerar los diálogos... Pero no hay poesía o personalidad en ninguna de esas palabras."

The Wrap: "Este intento de lanzar una franquicia es, en definitiva, un desastre con un montaje pobre (...) 'The Dark Tower' destaca principalmente por la entretenida mala actuación de McConaughey"