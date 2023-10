Taylor Swift destrona a Michael Jackson. 'The Eras Tour' arrasa en la taquilla de todo el mundo y rompe algún que otro récord por el camino

El estreno de 'The Marvels' está a la vuelta de la esquina, pero este fin de semana ha quedado claro que la gran superheroína de 2023 no será, salvo supina sorpresa, Carol Danvers, sino una Taylor Swift que ha puesto patas arriba la taquilla internacional, reventando algún que otro récord a su paso, con su concierto destinado a la gran pantalla 'The Eras Tour'.

Trouble para el cine convencional

La cinta dirigida por Sam Wrench, que documenta la ostentosa y espectacular última gira de la de Pennsylvania, ha debutado en el box office estadounidense con la no tan sorprendente —se veía venir— cifra de 96 millones de dólares. Si sumamos los 32 millones que ha amasado gracias a los swifties del resto del planeta, nos quedan 128 millones de dólares que marcan un nuevo hito en la industria.

Con esta cifra, 'The Eras Tour' rompe con contundencia el récord del largometraje-concierto con el lanzamiento en EE.UU. más taquillero de la historia, que hasta ahora ostentaban Michael Jackson y su 'This Is It', que se estrenó en el año 2009 con un primer fin de semana valorado en 23,2 millones de dólares y que cerró su periplo en el mercado doméstico con 72 millones en el bolsillo. Queda por ver si la Swift desbancará al rey del pop en cómputo global, ya que 'This Is It' culminó su trayectoria en salas con un total de 261 millones de dólares en todo el mundo.

En lo que respecta al Top 5 estadounidense, la llegada de la buena de Taylor ha sido incontestable, superando en 85 millones de dólares a su inmediata perseguidora; una 'El Exorcista: Creyente' que cierra su segunda semana con una caída del 58,5% y 11 millones de dólares recaudados. Tras ella, la segunda película de 'La Patrulla Canina', 'Saw X' y 'The Creator' resisten en su tercera semana con 7, 5,7 y 4,3 millones respectivamente.

En España, a falta de datos concretos, tras un finde con una batalla encarnizada entre Taylor Swift y los perretes de La Patriulla Canina, la cantante ha terminado ganando la batalla tras coronar la taquilla del viernes y caer a la segunda posición el sábado y el domingo. Las sigue la nueva 'El Exorcista' y una 'Sound of Freedom' que queda en cuarta posición con polémica sobre el sistema de venta de entradas incluida.

