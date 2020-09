'Tenet' aún está lejos de salvar a los cines con 200 millones de dólares en taquilla, mientras 'Mulán' pincha en China

Siete días después de la inyección de vida —y líquido— que recibió la taquilla norteamericana entre el 4 y el 7 de septiembre, ese pequeño oasis en medio de la pandemia de Coronavirus ha terminado revelándose casi como un espejismo tras experimentar una caída del 54% en la recaudación durante el ultimo fin de semana.

Los 28,2 millones de dólares amasados a lo largo del puente del día del trabajo estadounidense han descendido hasta unos discretos 12,2 millones de dólares. Un descenso inferior al experimentado por 'Tenet', que, a pesar de haber facturado un 66.8% menos entre los días 11 y 13, continúa anclada al número uno por segunda semana consecutiva.

El box office de lo último de Christopher Nolan en Estados Unidos está estimado en 29,5 millones de dólares, un 15% de su recaudación total. El 85% restante llega de territorios internacionales, donde ya ha alcanzado la barrera de los 200 millones de dólares que marca el presupuesto de la película gracias, entre otros, a los 13 millones cosechados en Reino Unido o Francia y, sobre todo, a los 50 millones en China.

El impulso de 'Tenet' a las salas no ha sido todo lo potente que cabría esperar. Entre los 6,7 millones del thriller de espionaje en clave sci-fi, 'Los nuevos mutantes' —que ha recaudado 2 millones de dólares— y 'Unhinged' —en tercera posición con 1,5 millones—, sumado al resto de títulos en cartel, el total de 12,2 millones de dólares se antoja casi desolador; correspondiendo unos 4.300 dólares a cada cine abierto en EE.UU.

A día de hoy, con los datos internacionales llegando con cuentagotas, la taquilla china se revela como la más potente del fin de semana. Allí, 'Mulán' ha debutado con unos estimables —para los tiempos que corren, y a pesar de los boicots promovidos hacia el filme— 23 millones de dólares; una cifra en las antípodas de los espectaculares 161 millones que sumó 'The Eight Hundred' durante su estreno entre el 28 y el 30 de agosto.

La taquilla en España

Top 10 Weekend Provisional

1-TENET

2-AFTER. EN MIL PEDAZOS

3-PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2

4-BTS - BREAK THE SILENCE: THE MOVIE

5-LOS NUEVOS MUTANTES

6-ANTEBELLUM

7-TRASTO

8-LAS NIÑAS

9-MY HERO ACADEMIA: EL DESPERTAR DE LOS HEROES

10-SALIR DEL ROPERO#Top10movies #YoVoyAlCine — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) September 14, 2020

En lo que respecta al territorio español, no contamos con cifras concretas, pero tras el sorpasso puntual de 'After. En mil pedazos' a 'Tenet', el título de Christopher Nolan ha recuperado la corona de un Top 10 en el que la 'Padre no hay más que uno 2' de Santiago Segura continúa aferrada al podio.

De los diez últimos estrenos, tan sólo el documental del grupo de K-Pop BTS, 'Las niñas', el nuevo largometraje basado en el manganime 'My Hero Academia' y la comedia 'Salir del ropero' han logrado colarse entre lo más visto. Pese a la reactivación de la industria, queda claro que estamos muy lejos de volver a la antigua normalidad en taquilla.

