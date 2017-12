Todo lo que sabemos sobre las escenas eliminadas de 'Star Wars: Los últimos jedi'

Hace ya más de una semana que 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi') llegó a los cines. Como era de esperar, ha arrasado en taquilla y se ha convertido en la película más comentada del momento. Sin embargo, no hemos llegado a ver todo lo que Rian Johnson rodó, pues se realizaron varios cambios o descartes a medida que la cinta iba cogiendo forma. Mucho de ese metraje podremos verlo cuando llegue al mercado doméstico pero por ahora sí podemos saber cómo son las escenas eliminadas del Episodio IX:

La tercera lección de Luke a Rey

En la isla hay una escena enorme que rodamos con Daisy y Mark, que es una especie de prueba o test adicional a medida que ella avanza, los involucra a ambos y hay un gran momento emocional entre ambos.

Rey no llegó a completar las tres lecciones de Luke en el montaje que vimos en cines, pero lo cierto es que Johnson, de quien proceden las palabras de más arriba, sí que llegó a rodarla. Sucede justo después de que Luke mencione a Darth Sidious en la cueva. Rey se da cuenta de que hay varios barcos llegando a la isla y Luke le comenta que hay una serie de bandidos que vienen regularmente para saquear y matar a los cuidadores -esas criaturas que parecían una especie de cruce entre monja y pez-.

Rey quiere ir inmediatamente a evitarlo, pero Luke le dice que así solo haría que las cosas fueran a peor, ya que volverían más adelante con refuerzos y el destrozo sería aún mayor. Le pregunta entonces si ella iba a estar siempre ahí para ayudarlos, diciendo que un auténtico jedi no haría nada y simplemente se limitaría a mantener el equilibrio, incluso cuando eso equivalga a que alguien muera.

Rey enfurece y echa a correr con su sable láser mientras que Luke le pide que espere, pero ella no hace caso. La sorpresa está en que una vez allí no hay bandidos, simplemente una fiesta por parte de los cuidadores. Esto aparece reflejado en la imagen de más arriba, la cual forma parte del libro 'Star Wars. El arte de los últimos Jedi'. Tras su llegada, los cuidadores se quedan quietos y la miran confusos, a lo que uno añade un comentario diciendo que su palo brilla. Rey lo mueve imitando sus movimientos y la fiesta continúa.

Tras un breve encuentro con Chewbacca y R2-D2, regresa con Luke para pedirle explicaciones. Él admite sentir lo que ha hecho, pero le dice que corrió tan rápido que no pudo pararla a lo que ella responde que creía que estaban en peligro y tenía que hacer algo. Es entonces cuando él le dice, ya en serio, que eso lo que necesita la resistencia y no el viejo último ejemplo de una religión fallida.

Era la última lección de Luke, pero el resultado es que Rey se eche a llorar explicando que sus verdaderos amigos sí que están muriendo y que realmente creía en esa vieja leyenda llamado Luke Skywalker que él tanto odia. Por un lado, una escena que nos da un motivo mucho mejor para que ella se vaya, pero a cambio también hace que el personaje interpretado por Mark Hamill sea quizá demasiado desagradable -el propio actor ha señalado que no quedó muy convencido sobre lo que ha hecho Johnson con el personaje-.

El reencuentro de Finn y Poe

Hay una escena donde Poe se encontraba por primera vez con Finn después de que se recuperase. Va justo antes de que Leia abofetee a Poe y después del salto al hiperespacio. Es solo una escena de colegueo con Poe poniéndole al día. Es una escena muy muy buena de personajes y la única razón por la que no está en la película es el tiempo. Me encanta esa escena.

Palabras de Rian Johnson sobre una escena que se da por sentado que se incluirá en la versión doméstica de la película, donde se esperan unos 20 minutos de metraje eliminado. Por ahora no hay más detalles sobre ella, pero seguro que anima a aquellos que especulan con la posibilidad de una relación romántica entre Finn y Poe.

Pequeños cambios en Canto

Se realizaron varios ajustes durante los reshoots en todo el segmento que sucede en Canto. Por ejemplo, se diseñaron hasta 85 criaturas diferentes para el momento en el que varias de ellas abandonaban sus vehículos antes de entrar al casino. Más interesante son algunos diálogos descartados que dejaban más claro el interés romántico de Rose hacia Finn, ya que llega a decirle que está colgado por Rey, algo que él niega, asegurando que fue criado para luchar y que ayudar a su amiga le había dado por fin sentido a eso. Rose pronto cambia de tema pero no sin antes dar a entrever ciertos celos....

¿Os acordáis del chaval que luego vuelve a aparecer al final de la película? Pues su escena con Rose y Finn se añadió durante los reshoots. Inicialmente no conocíamos entonces solamente el pasado de ella, pues el personaje interpretado por John Boyega también hablaba sobre el suyo en un momento que servía para estrechar más los lazos entre ambos. ¿El motivo? Ambos tenían familiares que fueron llevados a la fuerza por la Primera Orden.

Además, su huida a bordo de los Fathiers era más larga y por ejemplo incluía un momento en el que pasaban a toda prisa por un baño en el que se encontraba la criatura cuyo diseño podéis ver más arriba. De la sorpresa incluso acababa perdiendo su toalla. Por último, merece la pena destacar que la escena nunca se llegó a rodar así, pero inicialmente estaba previsto que Finn y Rose entrasen al casino luciendo ropas más apropiadas para la ocasión, pero fue finalmente descartado.

Suavizando a la Vicealmirante Holdo

A lo largo de la película vemos que la relación entre los personajes interpretados por Laura Dern y Oscar Isaac no es la mejor del mundo, aunque un apunte a última hora de Holdo deja claro que en realidad a ella sí que le caía bien. No obstante, el vínculo entre ellos era aún peor en la versión inicial con ella tratándole de una forma más condescendiente. dirigiéndose a él como "cariño" o "flyboy". Eso se alteró para que el personaje no resultase demasiado antipático para el público.

En la nave de Snoke

Hay una escena extendida en la que Finn, Rose y DJ se cuelan en el Megadestructor, es cuando están intentando encontrar el localizador. (...) Es una secuencia completa con cosas como ellos colándose a través de una gran oficina de la nave y teniendo que engañar a varios Stormtroopers.

La escena eliminada de la que habla Johnson más arriba es en la que Tom Hardy hizó un pequeño cameo que finalmente quedó fuera de la película. En ella, Finn, Rose y DJ se están haciendo pasar por integrantes de la Primera Orden y arranca con Finn intentando alisar el pelo de Rose sin terminar de conseguirlo. En el ascensor coinciden con varios stormtroopers y uno de ellos empieza a fijarse demasiado en ello.

Es entonces cuando habríamos oído la voz de Hardy dirigiéndose a Finn: "Sé quién eres.... ¡Fn 2187! ¡Maldición, chico, nunca creí que tuvieras lo que hay que tener para ser oficial!" Se ve que la Primera Orden ocultó su traición para que nadie más tuviera la misma idea, porque de lo contrario cuesta mucho entender que no se enterase de ello.

Por último, también se eliminó un pequeño momento tras la traición de DJ en el que Role le gritaba "¡¿Cómo has podido?!", a lo que él respondía "Siento haber acabado siendo lo que dije que era". Una réplica divertida, pero sospecho que Johnson prefirió dejar más abierta la puerta a una posible redención en el Episodio IX.

La posible traición evitada por Phasma

Justo después de que Finn logre abrir un agujero en el casco de Phasma, un grupo de stormtroopers aparece allí y acorrala al miembro de la Resistencia. Éste intenta convencerlos para que se unan a él, llegando a decir que Phasma es una cobarde que vendió los códigos de la Base Starkiller. Los stromtroopers empiezan a mirarse entre sí pero no tienen oportunidad de pronunciarse, ya que Phasma acaba con ellos con su bláster antes de que puedan reaccionar.

Vía | Slash Film