Warner y Jason Statham triunfan con 'Megalodón': nuevo récord de taquilla para una película de tiburones

A veces no hay que complicarse, sobre todo en verano. Ofrecer un gran entretenimiento con un tiburón monstruoso que no es demasiado sangriento (para mayores de 13 años), vender que va a ser muy divertido, y ya está. Éxito asegurado. Es lo que está pasando con 'Megalodón' ('The Meg'), el estreno más taquillero del fin de semana.

La película, basada en el best seller de Steve Alten, ha cosechado 44,5 millones de dólares en Estados Unidos y se ha convertido en el mejor estreno del año para Warner tras superar los 41,8M$ de 'Ready Player One'. Es también un nuevo récord para una película con tiburones ya que hasta ahora el mejor estreno lo tenía 'Deep Blue Sea' con 19,1M$ —'Tiburón' ('Jaws') arrasó en taquilla pero originalmente tuvo un estreno limitado—.

Asimismo, estamos ante el mejor estreno que ha logrado en Estados Unidos la estrella (humana) de 'Megalodón', Jason Statham, si no contamos su participación en la saga 'Fast And Furious', donde tiene un papel más secundario (cosa que va a cambiar). Cabe señalar que el éxito ha sido toda una sorpresa en EE.UU., donde los expertos pronosticaban que el film recaudaría en torno a la mitad.

Globalmente, 'Megalodón' cosechó 141,3 millones en su primer fin de semana, superando ya su elevado presupuesto (130M$ es el dato oficial aunque THR asegura que se gastaron 150 y Deadline sube la cifra real a 178). Llama la atención los 50,3 millones que ha recaudado en China, de momento el mejor mercado para una superproducción que, no por casualidad, cuenta con Li Bingbing y Winston Chao en su reparto.

Lo más visto en Estados Unidos

'Misión Imposible: Fallout' perdió un 43,4% de ingresos y bajó un escalón en el ranking estadounidense. Sigue por encima de la última producción de Disney, 'Christopher Robin', que se estrenó la semana pasada en 2ª posición (su recaudación cayó un 49,4% este fin de semana). En 4º lugar entra 'Slender Man', un film de terror basado en la popular leyenda urbana de Internet; en España se estrena el 19 de octubre.

Un puesto más abajo encontramos 'Infiltrado en el KKKlan' ('BlacKkKlansman'), lo nuevo de Spike Lee. Protagonizada por John David Washington (hijo de Denzel), Adam Driver y Topher Grace, esta comedia negra logró 7.142$ por sala, el segundo mejor promedio del TOP 10 (10.806$ hizo 'Megalodón'). El 2 de noviembre llega a los cines españoles.

En la taquilla española: Meg se comió a Denzel

TOP 5 Weekend Provisional

1-Megalodon 2,0M€

2-Los Increibles 2 1,7M€

3-Equalizer 2 0,8M€

4-Mision: Imposible - Fallout 0,3M€

5-Mentes poderosas 0,3M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 13 de agosto de 2018

'Megalodón' también está triunfando en los cines españoles: logra el nº1 de la taquilla con 2 millones de euros. Desbanca de este modo a lo nuevo de Pixar, 'Los Increíbles 2', que se estrenó la semana pasada con 3,6M€.

Un puesto más abajo aparece la otra gran novedad del fin de semana en la cartelera española, 'The Equalizer 2', con menos de un millón de euros. La secuela liderada por Denzel Washington ha funcionado muy bien en EE.UU. pero aquí está siendo un inesperado fracaso; de hecho, era el estreno con más copias de esta semana (salió con 366, 72 más que la del tiburón).

Cierra el TOP 5 otra novedad, 'Mentes poderosas' ('The Darkest Minds'), una propuesta de fantasía juvenil que no está despertando interés, más allá del que puedan tener los fans de la novela original. En EE.UU. se estrenó la semana pasada y sólo lleva 11 millones (actualmente ocupa el 13º lugar del ranking).