'BlacKkKlansman' presenta su tráiler: Spike Lee compite en Cannes con una comedia policiaca sobre el Ku Klux Klan

Ya podemos echar un vistazo al tráiler de 'BlacKkKlansman', uno de los títulos más interesantes de la 71ª edición del Festival de Cannes. A sus 61 años, Spike Lee vuelve a competir por la Palma de Oro, por tercera vez en su carrera, con esta comedia policiaca sobre el Ku Klux Klan (al que Donald Trump parece haber "empoderado").

John David Washington ('Ballers') y Adam Driver ('La suerte de los Logan', 'Star Wars: Los últimos jedi') son los protagonistas de 'BlacKkKlansman'. Basada en hechos reales, la historia gira en torno a Ron Stallworth, un detective de policía afroamericano que logró infiltrarse en el KKK y ascender hasta altas posiciones de su jerarquía gracias a unos inteligentes engaños.

Topher Grace, Laura Harrier y Corey Hawkins completan el reparto de la película. Cabe destacar que entre los productores figuran Jason Blum, jefe de la exitosa Blumhouse, y Jordan Peele, ganador del Óscar por el guion de 'Déjame salir' ('Get Out'); fue una de los grandes sorpresas del año pasado y también abordaba el racismo desde un punto de vista muy peculiar y con cierto humor.

'BlacKkKlansman' se estrena en Estados Unidos el 10 de agosto. De momento no hay fecha para España. Como puedes ver en la fotografía de abajo, Spike Lee acudió a Cannes con los famosos anillos de 'Haz lo que debas' ('Do the Right Thing', 1989), el primer film con el que pudo triunfar en el certamen francés; la otra vez que pudo ganar la Palma de Oro fue con 'Fiebre salvaje' ('Jungle Fever', 1991).