'Scream': la quinta entrega de la saga termina su rodaje, desvela su título oficial y anuncia su fecha de estreno

Amantes del slasher, regocijaos, porque nos llegan buenas noticias desde la ciudad de Woodsboro en la que se ambienta la saga 'Scream'; que arrancó en el año 1996 bajo el ala de Wes Craven, y cuya quinta entrega acaba de finalizar su rodaje después de tres meses de filmación. Un logro a tener en cuenta si consideramos que se ha efectuado bajo las estrictas medidas de seguridad frente al coronavirus aplicadas a las producciones audiovisuales, y que se enfrentó sin retrasos al positivo de tres miembros del equipo el pasado mes de septiembre.

La buena nueva ha sido anunciada por Kevin Williamson, guionista de las cuatro primeras entregas de la franquicia, en un breve hilo de tweets en el que, además, ha desvelado que esta secuela/reboot no tendrá un "5" en su título, sino que se ha bautizado simple y llanamente como 'Scream'; una decisión muy similar a la tomada por David Gordon Green y el equipo creativo del también reboot 'Halloween' de 2018.

That’s a wrap on Scream, which I’m excited to announce is the official title of the next film! Nearly 25 years ago, when I wrote Scream and Wes Craven brought it to life, I could not have imagined the lasting impact it would have on you, the fans. (1/3) pic.twitter.com/RCuhVUclG4