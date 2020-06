'Tenet', 'Matrix 4', 'Wonder Woman 1984' y 'Godzilla vs. Kong' tienen nuevas fechas: Warner actualiza su calendario de estrenos

Era cuestión de tiempo que todos los estudios de Hollywood empezasen a anunciar cambios en sus calendarios de estrenos y ahora ha sido Warner la que lo ha hecho. El movimiento más inminente es que ha aplazado dos semanas el lanzamiento de 'Tenet', por lo que la esperadísima película de Christopher Nolan pasa del 17 de julio al 31 de ese mismo mes.

Las nuevas fechas de Warner

Eso sí, el cambio de 'Tenet' es el menos traumático, porque 'Wonder Woman 1984' mueve su estreno en casi dos meses, 'Godzilla vs. Kong' en seis meses, mientras que la llegada a los cines de 'Matrix 4' se aplaza casi un año. A continuación vamos a repasar de forma más detallada estos cambios:

'Tenet' pasa al 31 de julio (antes 17 de ese mismo mes)

pasa al 31 de julio (antes 17 de ese mismo mes) 'Wonder Woman 1984' pasa al 2 de octubre (antes 14 de agosto)

pasa al 2 de octubre (antes 14 de agosto) 'Tom & Jerry' pasa al 5 de marzo de 2021 (antes 23 de diciembre)

'Godzilla vs. Kong' pasa al 21 de mayo de 2021 (antes 20 de noviembre)

pasa al 21 de mayo de 2021 (antes 20 de noviembre) 'The Witches' pasa a 2021 sin fecha concreta (antes 9 de octubre de 2020)

'Matrix 4' pasa al 1 de abril de 2022 (antes 21 de mayo de 2021)

Además, el estudio lanzará una película de terror de New Line el 4 de junio de 2021, pero no ha concretado cuál será, eliminando a su vez el estreno de una película evento que no había especificado el 16 de octubre del año que viene.

Menuda revolución en el calendario de estrenos de Warner, pero no os extrañe que el resto de estudios tarde bien poco en hacer lo mismo. A fin de cuentas, es ahora cuando se cuenta con poder reanudar los rodajes en breve y ya se pueden hacer proyecciones más fiables...

Vía | Deadline