Sitges 2019 | 'The Room': fantasía sobre los peligros de la omnipotencia. 'Bodies at Rest': Renny Harlin brilla en el cine chino de acción

Seguimos revisando en pequeñas píldoras críticas lo que hemos ido viendo en la edición 2019 del Festival de Sitges. Es el turno de la fantasía blanca de omnipotencia total 'The Room' (no confundir con esa otra fantasía) y de la confirmación de que en su exilio chino, Renny Harlin está más cómodo que nunca con 'Bodies at Rest'.

The Room

Paradójicamente, el gran problema al que se enfrenta 'The Room' es la accesibilidad de su punto de partida: un matrimonio que se instala en una casa antigua recién comprada descubre una habitación vacía que puede materializar cualquier cosa que deseen. Dos problemas: primero, no pueden sacar de la casa nada de lo que conjuren; segundo, hay algo que la pareja desea por encima de cualquier objeto. ¿Lo podrá conceder la habitación?

El principal obstáculo que tiene que sortear la película es que todo espectador se pondrá con facilidad en la posición de los protagonistas, ya que tienen a su alcance una fantasía por la que prácticamente todos hemos pasado. Sin embargo, tapa los agujeros de lógica y los cambios de actitud de los protagonistas solo a medias, debido a un guión del también director Christian Volckman que no describe con demasiada coherencia cómo evolucionan las intenciones y comportamiento de la pareja.

En su último tercio 'The Room' se anima explotando algo más a fondo las posibilidades que unen al argumento con la ciencia-ficción doméstica e incluso con el cine de terror, y desliza alguna idea malvada sobre el núcleo familiar y sus vicios. Pero pese a algún plano inventivo y la energía de ese tramo final, la sensación general que queda en el espectador es de que la película ha pasado demasiado tiempo de su metraje a medio gas.

Bodies at Rest

A Renny Harlin se le ve ya absolutamente establecido en China, y eso que su paso por allí está resultando a ratos tan accidentado como los últimos tiempos de su filmografía occidental. Si en Estados Unidos andaba abocado a coproducciones europeas de serie B (alguna tan interesante como 'El paso del diablo'), en China va alternando bombazos de taquilla como la divertidísima 'Atrapa a un ladrón' con batacazos como 'Legend of the Ancient Sword', estrenada ahora hace un año.

Posiblemente no lo veamos al frente de una superproducción durante un tiempo, pero 'Bodies at Rest' no necesita despilfarros. Es más, se beneficia de una concisión de escenarios y personajes que hace pensar en clásicos de los actioners norteamericanos como, evidentemente, 'La jungla de cristal', y también en equivalentes hongkoneses de los ochenta y noventa, como alguna película de Johnnie To. La aportación de Harlin es que ésta se desarrolla íntegramente en un depósito de cadáveres, donde irrumpen un grupo de enmascarados para recuperar una bala incriminatoria de un cadáver.

'Bodies at Rest' va al grano desde el primer minuto de su metraje y no se entretiene ni con flashbacks morosos ni con exceso de drama: la mezcla alquímica de personajes lo suficientemente humanos para que importen y acción lo suficientemente abundante como para no perder el interés está perfectamente calculada. Y Harlin, a estas alturas, no tiene nada que demostrar: perfecta visualización de los espacios al más puro estilo oriental, stunts y acción bien rodada y editada... una pequeña y perfecta película de acción, superior en concepto y ejecución a muchas de las superproducciones que verás este año.