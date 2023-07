"No soy juez". El director del Festival de Venecia defiende la presencia de Roman Polanski y Woody Allen en la Biennale

Ayer, con no poco vértigo, os informamos de la espectacular lista de directores, directoras y largometrajes que asistirían a la octogésima edición del Festival de Venecia. Una ristra de nombres de primerísimo nivel entre las que se incluyen los de Roman Polanski y Woody Allen, que presentarán 'The Palace' y 'Coup de Chance' respectivamente fuera de competición y cuya participación, como no podría ser menos, ya han generado una fuerte polémica.

La polémica de nunca acabar

En medio de las duras críticas y de las celebraciones —que también las ha habido— por poder disfrutar de la obra de dos autores de su talla en el marco de la Biennale, Alberto Barbera, director del festival, ha vuelto a defender la idea de presentar las películas de ambos cineastas, afirmando que no "ve dónde está el problema" tras ser preguntado sobre la posibilidad de que haya protestas sobre la decisión de incluir las cintas de Allen, Polanski y Luc Besson, también salpicado por acusaciones de abusos sexuales.

"Luc Besson ha sido exonerado recientemente por completo de cualquier acusación. Con Woody Allen, se sometió a escrutinio legal dos veces a final de los años 90 y fue absuelto. Con ellos, no veo dónde está el problema.

En el caso de Polanski, es paradójico. Han pasado 60 años. Polanski ha admitido su responsabilidad. Ha pedido ser perdonado. Ha sido perdonado por la víctima. La víctima ha pedido que se ponga fin al asunto. Creo que seguir atacando a Polanski significa buscar un chivo expiatorio para otras situaciones que merecerían más atención. Aparte de eso, hay un debate cultural en curso sobre Polanski con posiciones menos rígidas. Estoy del lado de aquellos que dicen que hay que distinguir entre las responsabilidades del individuo y las del artista".

Para terminar, Barbera quiso aclarar cuál es su función en la Biennale:

"Soy un director de festival, no un juez. Juzgo las cualidades artísticas de las películas. Y desde esta perspectiva, no veo por qué no debería invitar la película de Polanski a Venecia".

Con o sin estos directores, el Festival de Venecia arrancará el próximo 30 de agosto con la proyección de 'Comandante' de Edoardo de Angelis y dará cierre el 9 de septiembre con 'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona.

