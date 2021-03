Globos de Oro 2021: Catherine O'Hara es la mejor actriz de serie de comedia o musical por 'Schitt's Creek'

Todavía queda la memoria la histórica victoria de 'Schitt's Creek' en los últimos Emmy y la aclamada serie ya ha conseguido su primer galardón de la noche, ya que Catherine O'Hara es la mejor actriz de serie de comedia o musical por su participación en ella.

De esta forma, O'Hara consigue su primer Globo de Oro en la que también ha sido su primera candidatura en estos premios, y eso que cuenta con una larga carrera a sus espaldas. Dar vida a Moira Rosa finalmente le ha valido un merecido reconocimiento.

Tras la victoria de O'Hara, se han quedado sin premio Lily Collins por 'Emily in Paris', Kaley Cuoco por 'The Flight Attendant', Elle Fanning por 'The Great' y Jane Levy por 'La extraordinaria playlist de Zoey'.