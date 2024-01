Los Globos de Oro no tuvieron presentador durante 15 años... hasta que Frank Sinatra y sus amigos decidieron boicotearlos

El 20 de enero de 1944, con la II Guerra Mundial en la cabeza de todo el mundo, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) otorgó sus primeros seis galardones: mejor película, director, actor, actriz, actor secundario y actriz secundaria. En aquella primera gala ganó 'La canción de Bernadette', aunque, para ser honestos, no había otras contendientes. Por no haber, ni siquiera había presentadores. Y aún tendrían que pasar quince años más para convertirla en una gala moderna.

Sinatra toma el escenario

Resulta difícil creerlo, pero realmente hasta 1982 los Globos de Oro no tuvieron un presentador a tal efecto. De hecho, al emitirse en NBC, lo que hacían era introducir la gala dentro de sus programas de variedades. Por ejemplo, la 23ª ceremonia fue presentada por Andy Williams y se mostró como un programa especial de 'The Andy Williams Show'. Duró 55 minutos, porque era más importante mantener el horario del programa que la gala en sí.

No es raro para los Globos de Oro no tener presentador. Por ejemplo, en 2009, la gala se inició con Jennifer López dando el primer premio, sin monólogo inicial ni unión entre los galardones más allá de la voz en off. Ricky Gervais lo cambió todo en 2010 y mostró que los Globos de Oro podían ser algo más. Desde entonces, los ha presentado hasta en cuatro ocasiones (el único que ha repetido junto al maravilloso combo de Tina Fey y Amy Poehler). Quién presentara la ceremonia, de pronto, sí tenía importancia real y podía dar titulares y reconocimiento al día siguiente

Pero en los años 50 eran una gala de segundo orden: los Óscar sí tenían presentador, con Bob Hope como la cabeza más visible de aquellos años. Pero los Globos no lo necesitaban. Eran otra cosa. Una especie de Cara B de los Óscar que se acababa en un visto y no visto... hasta que en 1958 el Rat Pack decidió que iban a convertir esa fiesta en la suya propia por la fuerza.

Esta es nuestra gala

Puede que no sepáis quiénes eran el "Rat Pack", un grupo de amigos de la industria que a inicios de los 50 comenzaron a hacer películas juntos y a convertirse en los ídolos de la generación más joven, como Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Frank Sinatra o Mickey Rooney. Cintas como 'La cuadrilla de los once' son representativas de este movimiento disruptivo que solo quería pasárselo bien. Y dio la casualidad de que el 22 de febrero de 1958, tres de ellos estaban entre el público del hotel Beverly Hilton.

Por aquel entonces, los que daban los premios eran miembros de la prensa extranjera y la ceremonia distaba mucho de ser un dispendio de lujo y sorpresas. Al menos hasta que Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr, fumando y con cócteles en la mano, se subieron al escenario y empezaron a presentar los premios que faltaban haciendo que la gala por fin tuviera interés al introducir el componente que faltaba: famosos. En aquella gala las vencedoras fueron en cine 'El puente sobre el río Kwai', 'Las girls' y en televisión... 'El club de Mickey Mouse'. Aún quedaba mucho por hacer.

El año siguiente, y debido al éxito, los tres miembros del Rat Pack presentaron los premios de nuevo, pero esta vez con permiso y de manera mucho más cautelosa. Vamos, que no pasó a la historia precisamente. Si os preguntáis por qué no hay clips de esto, hay un motivo: los Globos de Oro solo se podían mostrar en la televisión local de Los Angeles y quedaban aún veinte años para la invención del VHS.

Mucho ha cambiado desde entonces, y esta noche Jo Koy, cómico de stand-up, presentará la ceremonia tras unos años en los que los Globos de Oro han sido cancelados por el público y denostados por el propio Hollywood. Veremos si este es el momento de resucitar o han pasado de manera eterna a un segundo plano.

