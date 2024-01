"Sabía que con Christopher Nolan era diferente". Cillian Murphy se ríe de la falta de sillas en el rodaje de 'Oppenheimer' tras ganar el primer Globo de Oro de su carrera

Cillian Murphy sigue lanzado hacia el Óscar gracias a su interpretación en 'Oppenheimer'. El nuevo argumento a su favor es que hace apenas unas horas logró el primer Globo de Oro de su carrera por su trabajo en la aclamada película de Christopher Nolan y durante el discurso de agradecimiento no dudó a la hora de reírse de una las prácticas más curiosas del también director de 'Tenet' durante el rodaje de sus películas.

Hace unos años saltó la liebre de que Nolan no utilizaba sillas durante el rodaje de sus películas, lo cual creó una polémica que su representante tuvo que zanjar al aclarar que el cineasta no las usaba, pero que no estaban prohibidas. Sin embargo, lo que perduró fue la idea de que no aceptaba su uso y Murphy bromeó así sobre ello:

La primera vez que pisé un plató de Christopher Nolan supe que era diferente. Me di cuenta por el nivel de rigor, el nivel de concentración, el nivel de dedicación, la ausencia total de asientos para los actores... de eue estaba en manos de un director visionario, un maestro.

Recordemos que Murphy es uno de los actores que más veces ha colaborado con Nolan. Su primer trabajo juntos fue 'Batman Begins' y desde entonces habían vuelto a coincidir en 'El Caballero Oscuro', 'Origen', 'El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace' y 'Dunkerque'. Sin embargo, 'Oppenheimer' fue la primera vez que el director le confió el papel protagonista.

Murphy se impuso en los Globos de Oro a Bradley Cooper ('Maestro'), Andrew Scott ('Desconocidos'), Colman Domingo ('Rustin'), Leonardo DiCaprio ('Los asesinos de la luna') y Barry Keoghan ('Saltburn'). Ahora habrá que esperar a ver si repite en los Óscar.

