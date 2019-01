'Channel Zero' cancelada tras la cuarta temporada, pero queda la puerta abierta a más creepypastas en el futuro

No habrá más historias de terror inspiradas en relatos creepypastas. Nick Antosca, showrunner y guionista de sus cuatro temporadas, ha anunciado desde su cuenta de Instagram que 'Channel Zero' dejará de producirse en SYFY tras cuatro temporadas, cada una con una historia independiente basada en un relato de terror difundido por Internet. Fuera de Estados Unidos pudo verse en países como España a través de HBO.

En el comunicado, Antosca afirma que "después de 4 temporadas, 'Channel Zero' ya no está en SYFY". También afirma que "no puedo quejarme de hacer cuatro historias que me encantaron con gente con la que me encantó trabajar", tras lo que pasa a agradecer específicamente su colaboración a los cuatro directores de cada una de las temporadas y a los cuatro autores de los relatos originales en los que se inspiraron.

Después de rendir homenaje a la comunidad de fans que comentaron y discutieron las historias, afirma que "hay historias que no llegamos a contar y criaturas que no llegasteis a ver, pero todo podría pasar". Deja así la puerta abierta a una futura encarnación de la serie, quizás en otra cadena, bajo otro título. Lo que está claro es que Antosca no va a permanecer quieto: a su producción literaria se suman proyectos como el guión de la futura 'Antlers', basada en un cuento propio y producida por Guillermo del Toro.

'Channel Zero' se va dejando atrás una de las propuestas más estimulantes del terror televisivo reciente. Su estilo críptico, poco resolutivo, que deja más preguntas abiertas que resueltas, arrancó con una primera temporada más floja, pero poco a poco fue encontrando una identidad recurriendo a la memética del terror y forjando una peculiarísima galería de monstruos. De los pasajes del terror a una matanza de Texas ultraterrena, pasando por la última y más accesible temporada, mezcla de onirismo ochentero y psycho-thriller con payasos. Una pena, pero sabemos que Antosca seguirá al pie del cañón generando pesadillas.