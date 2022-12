HBO Max y Amazon vuelven a unir sus fuerzas: Warner asume el error que cometió en 2021 y su servicio de streaming regresa a Prime Video

En Warner al fin han aceptado el error que cometieron al romper su alianza con Amazon para que HBO Max estuviese también disponible a través de Prime Video. Hace ya más de un año -en septiembre de 2021, para ser más exactos- que rompieron ese vínculo profesional que ahora se retoma en Estados Unidos y lo más probable es que se extienda también a otros países.

Cuál es el acuerdo y qué supone exactamente

El acuerdo supone que aquellos usuarios de Prime Video que quieran suscribirse también a HBO Max a través de esta plataforma podrán hacerlo. Vamos, será como un canal más de pago dentro del servicio de streaming de Amazon. En su momento, HBO Max contaba con unos 5 millones de suscriptores adicionales a través de esta modalidad y la desaparición de Prime Video trajo consigo la pérdida de muchos de ellos.

Esto permite a los clientes unificar la factura de dos servicios en uno, pero el ahorro es nulo en términos económicos, ya que el coste -14,99 dólares- es exactamente el mismo que si contratases HBO Max de forma aislada. La gran diferencia aquí es que Amazon se queda un porcentaje de lo que paguen los usuarios en lugar de ir todo a manos de Warner.

Lo que no supone esto en ningún caso es una fusión de Amazon Prime Video y HBO Max. Ambas siguen operando por separado y esto no es más que un acuerdo comercial que beneficia a ambas partes. Amazon se lleva un dinero por permitir esta opción y HBO Max consigue una cantidad adicional de suscriptores que de lo contrario no tendría.

El nuevo acuerdo se ha firmado hasta finales de 2024 y permitirá a los suscriptores tener acceso a la nueva plataforma de streaming de Warner fruto de la fusión entre HBO Max y Discovery+ que se ejecutará a lo largo de 2023. Por ahora son los únicos que tienen eso garantizado, permaneciendo la duda sobre los suscriptores a través de otras vías.

Eso quiere decir que en España todavía no sabemos si vamos a perder esa jugosa oferta que permitía suscribirse a HBO Max a mitad de precio para siempre. Técnicamente, HBO Max dejará de existir, por lo que desde Warner pueden tomar la decisión que crean más oportuna. Cuestión aparte es la posible sangría de clientes que podrían tener en caso de eliminarla...

Por mi parte, lo que más agradeceré de esta decisión en caso de acabar aplicándose también en España es la posibilidad de poder acceder a HBO Max desde el Fire Tv Stick, que me niego a recurrir a esa única treta que hay para conseguirlo. Más allá de eso no veo aquí ningún tipo de revolución, la verdad.

