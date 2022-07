Kate Winslet tiene nueva serie en HBO tras 'Mare of Easttown': protagonizará la adaptación de la novela más exitosa de Hernán Díaz

Kate Winslet regresará a HBO para crear otra serie limitada. La ganadora del Emmya mejor actriz por la excelente 'Mare of Easttown' protagonizará y será productora ejecutiva de 'Trust', nueva miniserie basada en la novela más vendida de Hernán Díaz, publicada en mayo. Esto hace bajar las tímidas esperanzas de una segunda temporada de la serie criminal.

Otra adaptación de una novela

La nueva serie seguirá a un financiero adinerado que lee una novela basada en su vida, pero está descontento con la forma en que él y su esposa, hija de aristócratas excéntricos, son retratados. Recluta a una secretaria para que escriba un libro de memorias para dejar las cosas claras. Sin embargo, esta pronto se da cuenta de que él está tratando de reescribir su historia y el lugar de su esposa en ella.

Díaz también será productor ejecutivo de la adaptación de su novela, que explora la riqueza y el talento, la confianza y la intimidad, hasta la verdad y la percepción de esta. El drama marca la tercera colaboración de Winslet con HBO, quien además de 'Mare of Easttown' del año pasado, en 2011, protagonizó 'Mildred Pierce' como el personaje principal, una madre joven que lucha por ganarse la vida para ella y sus hijas después de un divorcio.

Winslet ganó premios Emmy por ambos papeles en la categoría de actriz principal. La actriz aparecerá a continuación en 'Avatar: el sentido del agua' (Avatar: The Way of Water) de James Cameron y otros títulos próximos entre los que se incluyen 'Naya Legend of the Golden Dolphin', 'Lee' y 'Fake!'.