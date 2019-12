HBO España revela la fecha de estreno de 'Patria' y sus principales series para 2020

HBO España ha presentado esta mañana en Madrid sus series para 2020 y, la verdad sea dicha, poca novedad realmente. Pero sí que ha soltado un dato muy interesante y es que 'Patria', la esperada adaptación del libro de Fernando Aramburu, se estrenará en mayo de 2020.

Hace un par de meses pudimos ver un brevísimo, pero contundente, adelanto que nos dejaba la sensación de que habían captado a la perfección toda la intensidad de la tragedia que supuso durante mucho tiempo ETA. En la presentación también pasaron un vídeo que dejó impresionados a nuestros compañeros de Xataka.

Elena Irureta, Ane Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel Laskurain, Iñigo Arambarri, Susana Abaitua, Jon Olivares, Loreto Mauleón y Eneko Sagardoy protagonizan la serie escrita por Aitor Gabilondo.

Lo que nos espera en HBO en 2020, un año crucial

Aun sin saber nada sobre cómo llegarían las cosas de HBO Max a la casa, este próximo 2020 viene cargadito de series muy interesantes. Había unas fechas que ya sabíamos como las de 'The New Pope' (11 de enero), 'El visitante' (13 de enero), 'Avenue 5' (20 de enero), el spin off de 'Riverdale' 'Kate Keen' (7 de febrero).

Además, en los primeros meses de año llegarán 'La conjura contra América' de David Simon, 'The undoing' con Hugh Grant y Nicole Kidman, la nueva versión de 'Perry Mason' con Matthew Rhys, la esperada 'Territorio Lovecraft', 'La innegable verdad' con Mark Ruffalo haciendo de gemelos, 'The third Day' protagonizado por Jude Law y lo nuevo de Phoebe Waller-Bridge ('Run') y Lena Dunham ('Industry').

Todo esto sin olvidar las nuevas temporadas de 'Westworld', 'Killing Eve', 'El cuento de la criada', 'Manifest', 'Barry', 'Curb your Enthusiasm' o 'Insecure' entre otros muchos dramas y comedias.

Es curioso porque muchos estamos elucubrando cuál es el futuro de HBO tras 'Juego de tronos' y nos olvidamos que antes de su estreno ya llevaban una década larga dando un contenido imprescindible. De hecho en este 2019 hemos tenido una cantidad de joyas que, si bien no han llegado al estatus de fenómeno de la serie de fantasía, sí que nos ha hecho "olvidarla". Y 2020 va por ese camino.