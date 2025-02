El pelo de un personaje de DC no solo ha causado alboroto entre los fans, también un error de continuidad que James Gunn aún está viendo cómo arreglar

A falta de ver la primera gran película del nuevo universo DC con 'Superman', la continuidad aún baila un poco. Con películas y personajes siendo confirmados dentro del nuevo canon a última hora, no queda aún claro qué tiene el visto bueno o no de James Gunn a la hora de pasar a formar parte de los nuevos proyectos.

Entre los nuevos actores confirmados está Frank Grillo, habitual de Marvel y de DC que pasa ahora a interpretar a Rick Flag Sr. en la esperada segunda temporada de 'Peacemaker'. Grillo también ha hecho sus pinitos en labores de actuación de voz para la serie animada de 'Creatures Commandos', donde interpreta al mismo personaje.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Aquí viene el problema. En 'Creatures Commandos', la primera aparición del personaje en el DCU, Rick Flag Sr. luce un flamante pelo blanco, quizás uno de los elementos más característicos del personaje. Este no será el caso en su próxima aparición para 'Peacemaker', donde ya se ha mostrado a través de teasers promocionales que el personaje tendrá el pelo negro.

Es algo que no le pasa desapercibido a James Gunn, que ha tenido un gran input en el look del personaje y se lamenta de no haber podido ser más consistente, ya que el cambio ha supuesto confusión incluso con respecto a cómo encaja la nueva temporada a nivel temporal. El problema ha sido logístico. Gunn lo achaca al hecho de que Grillo estaba rodando al mismo tiempo 'Tulsa King', y en aquella debía tener el pelo oscuro. Cuando alguien le comentó que por qué no usar un tinte temporal, Gunn (quien en estos momentos luce él mismo barba y pelo blanco) tuvo claro que no.

"Íbamos originalmente con el blanco, se lo iba a teñir blanco, y entonces vi a alguien decir, ‘Qué hay de tinte temporal? ¿Has oído hablar de ello? Y dije: ‘Es una mierda. Sí, he oído hablar de ello y luce como mierda absoluta cuando pones gris falso en alguien con pelo muy oscuro."

Gunn no se cierra aún así las puertas a que veamos en el futuro al personaje con pelo blanco y ofrece una alternativa para justificar el error de continuidad de forma narrativa, afirmando que al ser "un hombre vanidoso" seguramente es alguien que se cambiaría el pelo a menudo. El propio Grillo ha confirmado que Rick Flag Sr. aparecerá en muchos más proyectos de DC, por lo que habrá que ver a qué solución acaban llegando a largo plazo.

En Espinof | El piloto de 'Modern Family' tuvo que esconder un detalle de su actriz para no dañar la continuidad de la serie. Y si lo ves hoy es tan descacharrante como evidente

En Espinof | Las 14 mejores series de Max en 2024