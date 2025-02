El piloto de 'Modern Family' tuvo que esconder un detalle de su actriz para no dañar la continuidad de la serie. Y si lo ves hoy es tan descacharrante como evidente

Entre las muchas casuísticas que una serie de televisión tiene que aprender abordar están los embarazos de sus actrices. Algunas producciones han tenido que pasar tanto por ello que se han vuelto expertas a la hora de tratarlo, como los numerosos embarazos ocultos de 'Anatomía de Grey'. En 'Modern Family' tuvieron que resolverlo en el mismísimo piloto.

Como se cuenta en el libro 'Modern Family: The Untold Oral History of One of Television's Groundbreaking Sitcoms', el equipo de la serie tuvo que lidiar con el hecho de que Julie Bowen estuviera "embarazadísima" durante todo el capítulo. Aunque inicialmente los guionistas se plantearon integrar el embarazo en la serie, como ocurre en muchas ficciones, el personaje de Claire estaba ya tan definido que no quisieron alterarlo.

Fue un problema logístico que pudo costarle el trabajo que acabó definiendo su carrera, pero con una mezcla entre secretismo, el talento de la actriz y viejos trucos de rodaje consiguieron salir airosos. Parte de esta estrategia consistió en que Nolan Gould, el actor de Luke, hiciera de lo que llamaron "baby blocker", es decir, ponerse delante de la actriz para tapar su barriga siempre que fuera necesario, algo que usaron sobre todo para fotografías promocionales.

Viendo el episodio hoy en día la jugada resulta tremendamente divertida. Por la naturaleza agitada del estilo visual de la serie, los clásicos trucos de esconderse detrás de objetos o ponerse ropa suelta no funcionan aquí tan bien. Uno de los planos más difíciles que tuvieron que abordar es un picado desde las escaleras donde Claire está aguantando un cesto de la ropa. En los clásicos planos de entrevista en el sofá, se está tapando con un cojín. Los ejemplos son tantos y algunos tan disparatados que una vez lo sabes configura por completo tu percepción del episodio.

Un único plano pudo delatarles

Este es el único plano del episodio que revela su barriga

Pese a que resolvieron con presteza la mayor parte del rodaje, hay un único plano que se coló en el montaje final y que podría haber arruinado la fantasía. Antes incluso de llegar al primer minuto de capítulo, la familia está en la cocina y Claire está organizando el frigorífico. Es aquí donde se choca con la puerta y por apenas un par de fotogramas segundo puedes ver su barriga de embarazada sin cubrir.

Por evidente que pueda parecer hoy cuando nos fijamos en ello, hay que decir que se salieron totalmente con la suya porque en su día esto no fue un tema de conversación. Si acaso, Bowen se lamenta en el libro de que algunos creyeran que se había operado por aquello de tener la cara más hinchada. Una vez superada la prueba del piloto su trabajo fue mucho más sencillo, ya que el segundo episodio se rodó meses más tarde cuando ya había dado a luz.

