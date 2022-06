Qué ver en HBO Max: ciencia ficción realista sin naves espaciales ni invasiones en este ambicioso y exquisito film con Jodie Foster

Una de las cosas que nos atrae de la ciencia ficción es la posibilidad de mostrarnos avances y mundos a los que todavía no tenemos acceso, aunque tenga que tomarse imaginativas licencias para poder fascinarnos. No obstante, no siempre está reñido el hacer un formidable ejercicio de género que tenga cierto rigor científico y sea bastante realista.

Películas recientes como 'Marte (The Martian)' o 'Gravity' exploran el espacio tomando bastante del conocimiento actual sobre la navegación y la posible supervivencia más allá de nuestro planeta. Aunque una de las películas más interesantes, que sigue teniendo una base científica bastante plausible, es 'Contact', la exquisita película de Robert Zemeckis con Jodie Foster que ahora mismo puedes ver en HBO Max.

En busca de las señales

Foster interpreta a una obstinada científica, centrada en la investigación espacial desde la muerte de sus padres. Junto a un grupo de científicos como ella, analiza las ondas de radio que proceden del espacio exterior, esperando que estas puedan ser un tipo de señal de los extraterrestres y pueda demostrar la vida más allá de la Tierra. Cuando parece haber encontrado en algo, entrarán en juego fuerzas políticas y también fanáticos religiosos queriendo chocar con el proceso científico.

El proyecto se origina a partir del trabajo de la escritora Ann Druyan y su marido, el astrofísico y divulgador científico Carl Sagan, inmensamente conocido por su programa 'Cosmos'. Juntos desarrollan en 1980 el primer esbozo de lo que será una película de una científica que estudia las ondas para establecer contacto con vida extraterrestre. Desde entonces comenzó un largo proceso para desarrollarlo a través de un estudio de Hollywood.

Un proceso que llevó a una previa publicación de la historia en formato de novela y que topó con una enfermedad sanguínea que llevaría a la muerte de Sagan, que se quedó sin poder ver su gran obra llevada a la gran pantalla. El proyecto pasó por varias manos, incluyendo las del director George Miller, pero finalmente recayó en un Zemeckis en plenitud de poderes tras el monumental éxito de 'Forrest Gump'.

'Contact': rigurosa y emocionante

El director, junto a Foster, consiguen dar con la clave para hacer un personaje peculiar e interesante al frente de esta ambiciosa obra de ciencia ficción. Una película sobre contactar con alienígenas, pero sin emplear naves espaciales ni mostrar invasiones. Una película sobre la compleja interrelación entre ciencia y fe, y cómo a veces ambas pueden ser la respuesta a un enigma sin resolver.

'Contact' consigue eso sin renunciar a los resortes emocionales del cine comercial de los noventa. En su caso no es algo peyorativo, sino que es lo que consigue anclar emocionalmente la película para que sea algo más que interesante por cómo muestra ese viaje obsesivo. Zemeckis se permite ser íntimo, aunque también tiene espacio para hacer algunas de sus secuencias alucinantes por complejidad -la del espejo y la del contacto son proezas increíbles-. Una magnífica película que merece la alta consideración entre las cintas del género.