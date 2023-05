Uno de los mayores fracasos de la historia del cine de superhéroes ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Los últimos dos años han demostrado que ninguna película es infalible: el topetazo en taquilla de 'Black Adam' encendió todas las alarmas en el cine de superhéroes, y 'Ant-man y la Avispa: Quantumania' no hizo que pararan precisamente: tras años acostumbrados a que estas producciones superaran los mil millones de dólares de recaudación mundial y fueran (casi) siempre un exitazo monumental, ahora tendremos que acostumbrarnos a que bajen de los 500. Pero ningún caso como el de '¡Shazam! La ira de los dioses'.

Condenada a morir

'¡Shazam! La ira de los dioses' nació condenada al fracaso. James Gunn ya había detallado su plan y dejado claro que el Universo DC actual no tendría continuidad, la primera parte recaudó solo un poquito más de 350 millones y su valor no se había revalorizado con el tiempo, como sí pasó, por ejemplo, con películas que tuvieron el mismo resultado en taquilla, como 'Batman Begins' o 'Capitán América: el primer vengador'. No había ganas de más Shazam.

Y, sin embargo, entre la indiferencia general y con un márketing más bien nulo, la secuela protagonizada por Zachary Levi llegó a los cines y se convirtió en la película superheroica menos taquillera de los últimos tiempos con solo 132 millones de recaudación. No llega a niveles bajo tierra como los que en su día hicieron 'Catwoman', 'Elektra' o 'Mystery men', pero no se ha quedado tan lejos.

No voy a negar que la película, personalmente, me pareció un horror, pero quién sabe, quizá precisamente de esta catástrofe salga cine de culto reivindicable (no sería la primera vez). Lo podréis comprobar el 23 de mayo, porque llega a HBO Max dos meses después de su estreno mundial. Un consejo: tened a mano una bolsa de Skittles mientras la veáis. La vais a necesitar.

