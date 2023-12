TVE prohíbe a Mercedes Milá hablar de política en su nuevo programa: "Las razones están muy claras"

Un día, Mercedes Milá descubrió que su sobrina, con 25 años, no sabía quién era Lola Flores. Y ante su sorpresa, empezó a preguntarse cómo podría hacer que los chavales de 2023 supieran quiénes son personajes esenciales de la historia de España a los que ella ya entrevistó en su día, antes de que 'Gran Hermano' cambiara su carrera para siempre. Ese fue el germen de 'No sé de qué me hablas', su nuevo programa en TVE con un público en plató muy joven después de más de tres décadas de ausencia en la cadena pública. Pero no todo es miel sobre hojuelas.

Esto no es 'El Hormiguero'

Mercedes Milá viene de estar cuatro años en el underground televisivo español, por así decirlo (ha hecho un par de programas en Movistar Plus+) y, según ha confesado a Vertele, tiene carta blanca para entrevistar a quien quiera. Bueno, excepto a políticos. “Hay una cosa que me da mucha rabia y es que no nos dejen hacer política, igual que pasaba en Movistar”, ha dicho.

Y eso que le encantaría tener un duro cara a cara con Alfonso Guerra, del que, tras sus declaraciones en 'El Hormiguero' (donde se lamentaba de que no se pudieran hacer chistes "de enanos y mariquitas"), ha afirmado que “Escuchar y verle hoy me da vergüenza, y además creo que nos hace daño a todos”. Pero, ¿por qué una periodista con todos sus años de experiencia no tiene permitido llevar a políticos? Las razones, según Milá, están muy claras.

Los grupos políticos miden de tal modo las salidas en televisión, que si una semana entrevistas a no sé quién de tal partido, a la semana siguiente te ves obligada a hacer... Algo de eso tiene que haber. Cuando hice los otros programas que salen aquí, hacíamos políticos a tutiplén, y no estábamos pendientes de si estaba equilibrado o no el asunto.

De momento, en las imágenes de archivo que ponen sí que aparecen políticos como Adolfo Suárez, pero en la actualidad ni ella ni Inés Hernand, su co-presentadora, tienen permitido en sacar el pie del tiesto. El primer programa de 'No sé de qué me hablas' se estrenó ante 1.153.000 personas con un 8,3% de share y ganando a 'Gran Hermano VIP' en sus momentos de competición directa. Una cosa está clara: Milá sigue teniendo muchísimo tirón. Con y sin políticos de por medio.

En Espinof: