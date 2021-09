Las 11 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (10-12 de septiembre): 'Predator', 'La noche más oscura (Zero Dark Thirty)' y más

Un nuevo fin de semana arranca en breve y en Espinof no íbamos a faltar a nuestro repaso al cine más destacado que puede verse un canal de televisión español en abierto de alcance nacional. Hoy he elegido las que considero que son las 11 mejores películas, quedando fuera las que no haya visto o de las que ya no recuerde prácticamente nada.

Viernes 10

'El emperador y sus locuras'

Uno de los clásicos animados de Disney más singulares, tanto por la animación utilizada como por las libertades que se toma un guion que cuesta creer que fuese aprobado por el estudio. Una divertidísima aventura en la que todo parece valer pero sin que resulte gratuito.

21:20 en Disney Channel

Crítica en Espinof

'Por un puñado de dólares'

La primera entrega de la célebre trilogía del dólar es la menos conseguida, pero eso no quita para que esta revisión en clave western de 'Yojimbo' sea una película imprescindible, tanto por su importancia dentro del spaghetti western como por ser la primera colaboración entre Sergio Leone y Clint Eastwood.

22:00 en Trece

Crítica en Espinof

'Braveheart'

Una épica película de Mel Gibson que logra contagiar su energía al espectador, sobre todo cuando toca adentrarse en el campo de batalla. Tampoco descuida su lado más emocional, pero es cierto que quizá se alarga más de lo necesario.

22:00 en Mega

Crítica en Espinof

'Parque jurásico'

Un blockbuster modélico que logra hacerte creer que los dinosaurios podrían reproducirse en nuestro día gracias a su ADN. Vibrante, entretenida e incluso terrorífica, Steven Spielberg da lo mejor de sí mismo en lo que para otros muchos podría haberse limitado a cumplir el expediente.

22:30 en FDF

Crítica en Espinof

'Django'

Probablemente mi spaghetti western favorito que no esté dirigido por Leone. Recordado sobre todo por el emblemático personaje interpretado por Franco Nero, se da la particularidad de que cuenta una historia similar a la de 'Por un puñado de dólares', contando con el añadido de la habilidad que muestra Sergio Corbucci tras las cámaras para compensar las debilidades de un guion mejorable.

23:45 en Trece

Crítica en Espinof

Sábado 11

'Los Croods: Una aventura prehistórica'

Una simpática aventura animada que sabe cómo extraer diversión de un argumento que tampoco es nada del otro mundo, sobre todo en su tramo final, que es cuando la película ofrece su mejor rostro, algo que hasta entonces hace de forma irregular.

15:15 en Neox

Crítica en Espinof

'La noche más oscura (Zero Dark Thirty)'

Un apasionante retrato de la operación detrás de la captura de Bin Laden. Dirigida con precisión por Kathryn Bigelow y con un gran trabajo de Jessica Chastain en el personaje principal, es una de las películas más fascinantes de la historia del cine sobre el mundo del terrorismo.

22:15 en La 1

Crítica en Espinof

'Predator'

Shane Black se acercó a este universo con una película tan entretenida como desigual que sabe cómo hacer que te caigan bien sus personajes, no tiene pelos en la lengua y tampoco se corta en lo referente a la violencia. A cambio, el ritmo es mejorable y las escenas de acción no tiene la fuerza necesaria.

22:15 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Speed: Máxima potencia'

Un pasatiempo de primera. Es verdad que decae ligeramente al final, pero uno se lo sigue pasando en grande con ella sin importar la cantidad de visionados previos. Buen trabajo de Jan De Bont tras las cámaras y de Keanu Reeves, Sandra Bullock y Dennis Hopper delante de ellas.

0:35 en Neox

Crítica en Espinof

Domingo 12

'Los vikingos'

Una gran película de aventuras capitaneada por Kirk Douglas y Tony Curtis, salvaje cuando ha de serlo, contundente en todo momento y con unos diálogos cuidados para que en ningún momento se sienta falsa. Y lo que ayuda tener tras las cámaras a alguien como Richard Fleischer...

20:00 en Trece

Crítica en Espinof

'Espartaco'

Uno de los peplum más emblemáticos de la historia del cine con un Stanley Kubrick bastante medido tras las cámaras en una película llamada aprovechar el carisma y estrellato de Kirk Douglas.

22:00 en Trece

Crítica en Espinof

Otras

La televisión española en abierto tiende a repetir demasiado las mismas películas, de ahí que haya puesto un plazo de seis meses antes de recomendar de nuevo una cinta. Sin embargo, quizá os interese saber que este fin de semana también podréis ver: