13 películas imprescindibles para este fin de semana (3-5 de diciembre): 'Matrix', 'El poder del perro', 'La guerra del planeta de los simios' y más

Está a punto de arrancar el primer fin de semana de diciembre, un mes en el que las frías temperaturas exteriores invitan a no estar demasiado rato fuera, una gran oportunidad para echar un vistazo a algunas de las 13 películas imprescindibles que os proponemos para estos días. Como es habitual, incluye estrenos en cine, lanzamientos en streaming, novedades en formato físico y títulos que pueden ver en un canal de televisión español de alcance nacional.

En cines

'Cazafantasmas: Más allá' ('Ghostbusters: Afterlife')

La mítica franquicia de ciencia-ficción regresa con una secuela de las dos primeras entregas que busca encontrar a nuevos fans al mismo tiempo que mantener a los ya existentes. Se nota además el intento de conectar con un estilo propio del cine juvenil de Amblin de los 80 en un pasatiempo nostálgico cumplidor.

'Matrix'

El clásico moderno de la ciencia ficción regresa de forma excepcional a la gran pantalla a modo de avanzadilla de cara al inminente estreno de 'Matrix Resurrections'. Yo al menos todavía recuerdo cuando la vi por primera vez el día de su estreno en España, pero es una ocasión de oro para reencontrarnos con los inicios de Neo y Trinity.

En streaming

'El poder del perro' ('The Power of the Dog')

Netflix ha estrenado esta semana la nueva película de Jane Campion, una de sus grandes aspirantes de cara a los próximos Óscar. Un western diferente que está dando mucho de lo que hablar, tanto por el gran trabajo de su autora como por un reparto que dicen está en estado de gracia.

En formato físico

'El milagro de P. Tinto'

Al fin. Son muchas las películas españolas que cuesta entender que siguieran inéditas en alta definición hasta ahora, pero pocas me venían a la mente antes que este mítico primer largometraje de Javier Fesser. Con un sentido único tanto de la estética como del humor y con una galería de personajes inolvidables, estamos ante una obra imprescindible del cine nacional reciente.

'Maligno' ('Malignant')

El regreso de James Wan al terror fue una película mucho menos depurada que algunos de sus anteriores trabajos, pero se agradece que optase por desmarcarse de lo cómodo para apostar por un relato que podría haber acabado resultando absurdo con mucha facilidad. El resultado no es redondo pero merece la pena echarle un vistazo.

En televisión

'¿Quién puede matar a un niño?'

Es una lástima que Narciso Ibáñez Serrador solamente llegase a dirigir dos películas -'La residencia' es el otro-, pero ambas son más que notables películas de terror que siguen manteniendo su fuerza tantos años después. La que ahora nos ocupa quizá pone un poco a prueba al espectador en sus primeros compases, pero creedme que merece la pena por lo que viene después.

Viernes a las 22:05 en La 2

'La guerra del planeta de los simios' ('War of the Planet of the Apes')

Un magnífico cierre para la trilogía de César que brilla como espectáculo para conquistar a un público masivo, pero Matt Reeves también sabe exprimir su lado más dramático para que se sienta realmente como la culminación de algo y no un punto más dentro de una saga llamada a seguir teniendo continuidad.

Viernes a las 22:15 en Cuatro

'Tras el cristal'

Una retorcida rareza del cine español de los 80 que explora la extraña relación que surge entre un nazi postrado en un pulmón de acero y un joven que se ofrece a cuidar de él. Primer largometraje de Agustí Villaronga y seguramente también el mejor de su extensa carrera.

Madrugada del viernes al sábado a las 00:21 en La 2

'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow')

Un blockbuster de primer que presenta una ingeniosa premisa, muy conectada al mundo de los videojuegos, y avanza de maravilla hasta que se atasca un poco al final. Es verdad que eso desluce el resultado, pero antes te lo pasas tan bien que estás dispuesto casi a perdonárselo. Mucha química además entre Tom Cruise y Emily Blunt.

Sábado a las 15:40 en laSexta

'La momia' ('The Mummy')

Una película de aventuras muy entretenida con la que disfrutas muchísimo, ya sea la primera vez que la vez o la número 20. Stephen Sommers borda el tono que requiere la película, con también una fuerte presencia del humor y un uso del terror a tener en cuenta, pero ojo atención a su reparto, en especial a un arrollador Brendan Fraser.

Sábado a las 15:40 en Cuatro

'Melanie: The Girl with all the Gifts'

El mundo del cine y la televisión abusó demasiado de la figura del zombi hace unos años, pero de vez en cuando llegaban propuestas interesantes y diferentes a lo habitual como la que ahora nos ocupa. Sin complicarse demasiado y apoyándose en el notable trabajo de su reparto, es una obra muy a tener en cuenta por los amantes de las películas de muertos vivientes.

Domingo a las 17:20 en Paramount

'Inteligencia Artificial' ('Artificial Intelligence')

Un proyecto que Stanley Kubrick intentó materializar durante varios años antes de cedérselo a Steven Spielberg. Eso sí, la cosa no arrancó realmente hasta la muerte del director de 'El resplandor', pero entonces tardamos bien poco en poder ver una película bella y emocional, aunque no son pocos los que creen que se alarga un poco de más y que debería haber acabado en cierto momento que no concretaré.

Domingo a las 19:25 en Paramount

'Buñuel en el laberinto de las tortugas'

Una emotiva y hermosa película que explora la realización de 'Las Hurdes' por parte del legendario Luis Buñuel. Quizá peque de cierta superficialidad, pero que eso no nos impida ver una obra con gancho y que sabe dar un toque universal a la historia para conectar con la mayor cantidad posible de público.

22:35 en La 2

