Las 3 mejores películas que puedes ver gratis en streaming ahora mismo. Un clásico del cine de ciencia ficción, un genial espectáculo de acción y una ganadora de 4 Oscars

Nunca es mal momento para ponerse una película, pero siempre será un plan que suene mucho mejor cuando no tengamos que pagar ni un céntimo para llevarlo a cabo. Por ello, hoy os propongo una selección con las 3 mejores películas que podéis ver gratis en streaming ahora mismo.

Para la elección de estas tres películas he optado por aplicar tanto un criterio de calidad, para lo cual se ha tenido únicamente en cuenta mis gustos personales, como un intento de ofrecer una selección variada de títulos para intentar que haya propuestas para todo tipo de cinéfilos. Además, también he intentado dar una mayor prioridad a aquellos títulos que estarán disponibles menos tiempo de forma gratuita.

Por cierto, no es la primera vez que hago una selección así, por lo que he preferido dejar fuera los títulos aún disponibles para ver gratis que incluí en mis repasos a 3 grandes películas de ciencia ficción, el de 4 películas estupendas disponibles por tiempo limitado o este otro con 4 alucinantes películas accesibles en streaming sin coste alguno. Sin más que añadir, vamos con las elegidas de hoy:

'Birdman' (2014)

Dirección: Alejandro González Iñárritu. Reparto: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Andrea Riseborough, Amy Ryan, Emma Stone, Naomi Watts

Ganadora de 4 Premios Óscar, incluyendo la preciada estatuilla reservada para la mejor película del año, 'Birdman' quizá sea el mejor trabajo de Alejandro González Iñárritu. El director mexicano ofrece aquí un espectáculo frenético con dos grandes interpretaciones de Michael Keaton y Edward Norton, logrando además conseguir un delicado equilibrio entre su forma arrolladora y su jugoso contenido dramático.

Crítica de 'Birdman'

Puedes verla gratis (pero con anuncios) en Rakuten

'Bullet Train' (2022)

Dirección: David Leitch. Reparto: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A. Martínez Ocasio, Sandra Bullock

Un genial entretenimiento basado en una novela de Kōtarō Isaka que permite lucirse a Brad Pitt como un asesino a sueldo que recibe una misión que no para de complicarse cada vez. Aquí encontraréis un gozoso cóctel de espectacular cine de acción y comedia de lo más efectiva para dar forma a un pasatiempo de lo más divertido siempre y cuando uno acepte dejarse llevar.

Crítica de 'Bullet Train'

Puedes verla gratis en RTVE Play (disponible solamente hasta el 24 de marzo)

'El enigma de otro mundo' ('The Thing from Another World', 1951)

Dirección: Christian Nyby. Reparto: Margaret Sheridan, Kenneth Tobey, Robert Cornthwaite, Douglas Spencer, James Young, Dewey Martin, Robert Nichols

Un clásico de la ciencia ficción basado en el mismo relato que sirvió como base para 'La Cosa', la obra maestra de John Carpenter. Es cierto que no alcanza ese nivel de maestría, por mucho que algunos quieran elevar sus méritos por la participación no acreditada de Howard Hawks, pero eso no quita que sea una propuesta notable con alguna escena memorable y que sabe manejar bastante bien la tensión de la situación a la que se enfrentan sus protagonistas.

Crítica de 'El enigma de otro mundo'

Puedes verla gratis en Pluto TV (donde está disponible su versión doblada) o en Archive.org (donde la tenéis en versión original)

